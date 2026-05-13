Cabral și Andreea Ibacka, detalii intime despre viața de cuplu. De ce nu mai dormeau împreună

Vestea separării dintre Cabral și Andreea Ibacka a surprins publicul, mai ales că relația lor nu părea să treacă prin momente tensionate. După 15 ani de căsnicie și o familie unită, zvonurile privind un posibil divorț au devenit tot mai insistente, alimentate de schimbările vizibile din ultima perioadă.

În spațiul public, cei doi nu au mai apărut împreună, iar absența verighetelor a ridicat și mai multe semne de întrebare. Deși nu au confirmat oficial despărțirea, indiciile apărute în ultimele luni au întărit speculațiile.

Cabral și Andreea Ibacka, detalii intime despre viața de cuplu

De-a lungul timpului, Cabral și Andreea Ibacka au vorbit deschis despre dinamica relației lor, inclusiv despre aspectele mai puțin obișnuite. Andreea a mărturisit în trecut că nu mai împărțea același dormitor cu soțul ei de trei ani, schimbare apărută după nașterea fiului lor, Tiago. Aceasta a explicat că a ales să doarmă alături de copii, iar chiar și înainte de această etapă, fiecare avea propriile obiceiuri de somn.

”Noi nu mai dormim în aceeași cameră de ani și atunci când dormeam, că așa am făcut copiii, am eu o regulă de aur. Nu sunt pe tiparul iubitei clasice. Nu îmi place în brațe, nu împărțim plăpumioară, fiecare pe așternutul lui. Spălam dublu, dar asta este, mi-o asum. Deci spate în spate, frățește”, declara Andreea Ibacka într-o emisiune TV.

De ce nu mai dormeau împreună

În ultimele săptămâni, discreția celor doi a alimentat și mai mult discuțiile despre o posibilă ruptură. Nici Cabral, nici Andreea nu au dorit să comenteze public situația, preferând să păstreze tăcerea.

”Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral atunci când a fost întrebat despre zvonurile divorțului.

