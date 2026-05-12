În plin divorț, Cabral o ia pe urmele lui Andi Moisescu. În ce ipostază a fost surprins

De: David Ioan 12/05/2026 | 14:33
Deşi traversează o perioadă complicată pe plan personal, activitatea profesională și pasiunile lui Cabral par să se afle într-un moment de expansiune. În plin divorț, prezentatorul TV își canalizează energia către muzică, un teritoriu în care pare să își găsească un refugiu creativ și o formă de expresie diferită de televiziune.

Proiectul The HollyGood Gang, în care activează ca DJ și MC alături de Mihai „Faibo X” Ciupitu și Robert „Nepotu’” Graur, devine tot mai vizibil, iar Cabral investește în el timp, resurse și multă pasiune. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

În ultima perioadă, acesta a început să vorbească tot mai des despre rolul său de DJ, explicând că nu urmărește statutul în sine, ci starea pe care o creează muzica.

„DJ Cabi Mic. Probabil unii au văzut că am accelerat povestea cu muzica și cu evenimentele. A venit din pasiunea și bucuria pentru muzică, din starea aia frumoasă când uiți de tot și rămân doar ritmul și oamenii care simt la fel ca tine”, a scris el pe Instagram.

Mesajul său subliniază o abordare autentică, orientată spre emoție și conexiune, nu spre performanță tehnică sau etichete profesionale. De asemenea, Cabral descrie atmosfera pe care încearcă să o creeze la fiecare eveniment, insistând asupra energiei colective care se formează între DJ și public.

„E despre energia aia care se transmite fără cuvinte. Despre cum ridici un party doar dintr-un drop bine pus. Despre privirile care se întâlnesc, mâinile care se ridică și zâmbetele care apar fără să știe nimeni exact de ce.”

Pentru el, muzica nu este doar un set, ci o stare, un spațiu în care oamenii se simt liberi și autentici. În același mesaj, prezentatorul explică faptul că nu se consideră DJ în sensul clasic, ci „un dansator care se bucură de muzică”, iar numele „DJ Cabi Mic” a venit mai degrabă ca o necesitate de scenă decât ca o titulatură asumată.

„Și împreună cu Faibo X aducem bucurie”, adaugă el, subliniind caracterul colaborativ al proiectului.

Într-un moment în care viața personală îi este intens analizată, Cabral pare să-și găsească echilibrul în muzică, transformând această pasiune într-o direcție profesională tot mai conturată.

