De ce nu mai investește Cabral Ibacka în afaceri, de fapt. Ce a făcut cu toți banii pe care i-a câștigat

Cabral Ibacka (48 de ani) a câștigat sume mari de bani din telenovele și emisiuni, iar fanii s-au întrebat ce a făcut cu ei sau unde i-a ascuns până acum. Prezentatorul, care se află în plin divorț de Andreea Ibacka, a oferit o declarație neașteptată.

Cabral a povestit că Răzvan Fodor, Radu Vâlcan și Smiley și-au deschis hotel în Vama Veche, dar că pe el nu îl interesează afacerile. Prezentatorul a spus că pur și simplu nu se pricepe la așa ceva și că preferă să îi lase să se ocupe pe cei care chiar știu să facă bani.

„Răzvi, Radu și Andrei, alături de soțiile lor, au investit nu într-un hotel ci… într-un hotel foarte frumos, Zen pe numele lui! Și le țin pumnii să meargă treaba, pentru că știu că se implică și că o să facă locul ăla și mai frumos. Eu… nu sunt bun la afaceri, stau cuminte pe treaba mea și-mi văd de lucrurile la care mă pricep”, a spus Cabral.

Ce a făcut Cabral cu toți banii câștigați

El a dezvăluit și în ce și-a investit banii câștigați până acum din televiziune și reclame. Prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” a spus că are multe idei, dar că nu se grăbește momentan.

„Am plătit ratele de la bancă, asta am făcut, în mare parte. Acum meșteresc la un proiect din zona muzicală, pe lângă trupa noastră The HollyGood Gang. Dar mai am de butonat, nu-i grabă…” a spus prezentatorul.

Cabral a spus că este dispus să cheltuie bani doar pe lucrurile care îl fac cu adevărat fericit, nu pe mofturi. El a declarat că cel mai important lucru în viață este fericirea.

„Am realizat acum ceva vreme că nu e vorba de bani, nu acolo trebuie să cântărești… ci de fericire. Dacă ceva chiar te face fericit, nu contează cât costă, pentru că merită. Dar trebuie să te facă fericit, nu vorbim de mofturi și pofte. Pentru că dacă chiar te face fericit… nu contează cât muncești ca să strângi banii, nu contează cât tragi ca să ajungi acolo”, a spus el.

Andreea gestiona bugetul familiei

În urmă cu ceva vreme, Andreea Ibacka a spus că ea gestionează bugetul familiei și că nu îi place să cheltuie banii pe lucruri inutile. Rămâne de văzut cine va fi contabila prezentatorului după divorț și cine îl va tempera atunci când se va distra în cluburile de fițe din Capitală până dimineața.

„Eu sunt contabila lui. Cred că în general în familii bugetul e gestionat de soție. Eu fac niște cumpărături responsabile, zic eu. Pentru fiecare este just să cheltuie pe obiectele ce îi fac pe ei fericiți. De exemplu eu nu aș cheltui salariu pe gentuțe și pantofi pentru că pe mine nu mă fac fericită dar nu condamn femeile care fac treaba asta. Cea mai mare aroganță pe care aș alege să o fac eu este să o cheltui pe o vacanță. Mi se pare că cel mai mișto lucru pe care putem să ni-l oferim nouă și copiilor noștri este o vacanță…și asta facem de câțiva ani. Pe asta se duc banii. Deși, nu cheltuim pe luxulețu, mergem destul de des cu rulota dar nici treaba asta dacă e să o luăm la bani mărunți nu e așa ieftin”, spunea Andreea Ibacka.

