Ce meserii a avut Cabral Ibacka înainte să dea lovitura la PRO TV: „Doar ca să-mi permit câte o escapadă la mare sau la munte”

De ani de zile, Cabral se află în lumina reflectoarelor și se bucură de succes. Este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV și are o mulțime de fani. Însă, deși acum nu se poate plânge de nimic, viața nu a fost mereu la fel de roz pentru el. A muncit din greu pentru a ajunge aici și nu s-a dat în spate de la nimic. Ce meserii a avut Cabral Ibacka înainte să dea lovitura la PRO TV?

Cabral este prezentator TV, actor și, nu în ultimul rând, influencer în social media. Are o mulțime de fani și se bucură de popularitate. Face tot ceea ce îi place și câștigă bani frumoși din asta. Însă, în urmă cu ani de zile, acesta era nevoit să muncească din greu. A început de jos, dar ulterior a reușit să dea lovitura.

Deși acum este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV și a pus pe picioare și mai multe afaceri, în urmă cu ani de zile Cabral muncea din greu. Înainte de a da lovitura în televiziune, viața nu a fost prea ușoară pentru el. Provine dintr-o familie ce avea o situație modestă, așa că pentru fiecare lucru pe care și l-a dorit a tras din greu.

Într-o postare pe blogul său, Cabral mărturisește că de-a lungul timpului a avut tot feluri de joburi. A descărcat marfă din TIR-uri, a lucrat la o vulcanizare, a fost paznic de noapte la un anticariat și a lucrat chiar și pe șantier. A făcut de toate pentru a se întreține.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieții la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte. Când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei, doar ca să-mi permit câte o escapadă la mare sau la munte”, mărturisea Cabral.

Ei bine, după ce a trecut prin tot felul de joburi, Cabral și-a găsit chemarea. A dat lovitura în televiziune, iar de atunci viața lui s-a schimbat.

