Cu ce se ocupă acum Luana Mitran, prima soție a lui Cabral Ibacka. Cum arată la 59 de ani

Luana Mitran, femeia care l-a făcut tată pentru prima dată pe Cabral Ibacka, a ajuns de nerecunoscut. În pragul vârstei de 60 de ani, fosta soție a prezentatorului de la Pro TV a devenit un exemplu în industria beauty și wellness.

Luana Mitran este prima soție a lui Cabral. Cei doi au fost căsătoriți la începutul anilor 2000 și au împreună o fată, pe nume Inoke. Cei doi s-au cunoscut în timpul unui casting, pe vremea când ea era căsătorită cu un alt bărbat. Între cei doi a existat o diferență de 10 ani, însă asta nu a reprezentat un obstacol, până la un anumit punct. Ea a încheiat socotelile cu vechea relația, s-a căsătorit cu Cabral, însă mariajul lor nu a fost final fericit, divorțând în anul 2006, după 6 ani de relație.

După divorț, Cabral s-a căsătorit cu Andreea Pătrașcu, iar împreună au devenit părinții a doi copii.

Cu ce se ocupă Luana Mistran, prima soție a lui Cabral

Ajunsă în prajul vârstei de 60 de ani, fosta soție a prezentatorului s-a reprofilat profesional, după ce o perioadă și-a continuat activitatea în media. Acum este cnosiderat un adevărat guru în industria beauty și wellness. Luana este consilier de dezvoltare personală, antrenor de fitness și cosmeticiană. În urmă cu mai bine de 6 ani, ea a luat decizia de a se specializa ca personal traineri și tehnician nutriționist, atât pentru propriile programe, cât și pentru cariera de beaty & beauty coach.

„Am învățat și am practicat luni de zile pentru această nouă activitate a mea… De peste 10 ani am fost invitată (ca pacient) și tentată (de marketing) să folosesc fillere sau lasere cu riscuri semnificative pentru pielea și stilul meu de abordare a frumuseții și tinereții. Am depășit cu bine. Sunt o femeie normală care arată bine pentru vârsta ei. Doar cu tratament NONINVAZIV! Și dacă par mai tânără este pentru că am un corp agil, pentru că fac sport și dansez, pentru că sunt cu frâna de mână trasă la dulciuri și prostii..”, a explicat Luana Mitran pe Facebook.

