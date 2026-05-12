Bancuri » BANCUL ZILEI | Vasile și atomii de hidrogen

De: Irina Vlad 12/05/2026 | 15:22
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, vezi ce răspunde Vasile când este întrebat ce se întâmplă dacă combini doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. 

– Vasile, este adevărat că, dacă combini doi atomi de hidrogen și unul de oxigen, voi obține o moleculă de apă?!

– Da, și dacă mai adaugi puțin vin obții șpriț!

Alte bancuri amuzante

„Te mai aștept mult? Cât mai durează?”

– Te mai aștept mult? Cât mai durează?

– Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția.

– De ce te-a oprit?

– Am făcut un test antidrog.

– Și ce te-a întrebat?

– Bă, tu ești prost?

– Și ce ai răspuns?

Ion și Vasile, la un pahar

Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:
– Mă, Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?
– Nu, mă, ce? răspunse Vasile, holbându-se.
– Că e frumoasă şi supusă, mă.
– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adica… supusă?
– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă, Vasile…

Ion și Vasile se opresc la un bar

Pentru că e ziua de salariu, Ion și Vasile se opresc la un bar,
Stăteau cei doi amici la o „şuetă”, când Ion îi spune lui Vasile:
– Or da ăştia banii azi ?
– D-apăi, măi Vasile … la cât de sarac sunt … dacă fuge nevastă-mea cu unul … fug şi eu cu ei …

Ion și Gheorghe stau de vorbă

Ion ș Gheorghe:
– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
– Păi, am fi cumnați.
– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?
– No, atunci am fi chit!

