BANCUL ZILEI | Vasile și atomii de hidrogen

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de marți. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, vezi ce răspunde Vasile când este întrebat ce se întâmplă dacă combini doi atomi de hidrogen și unul de oxigen.

– Vasile, este adevărat că, dacă combini doi atomi de hidrogen și unul de oxigen, voi obține o moleculă de apă?!

– Da, și dacă mai adaugi puțin vin obții șpriț!

Alte bancuri amuzante

– Te mai aștept mult? Cât mai durează?

– Ajung în 10 minute, Vasile, că m-a oprit poliția.

– De ce te-a oprit?

– Am făcut un test antidrog.

– Și ce te-a întrebat?

– Bă, tu ești prost?

– Și ce ai răspuns?

Ion și Vasile, la un pahar

Ion si Vasile, la un pahar. La un moment dat, zice Ion:

– Mă, Vasile, ştii ce-mi place mie cel mai mult la nevastă-ta?

– Nu, mă, ce? răspunse Vasile, holbându-se.

– Că e frumoasă şi supusă, mă.

– Bine mă, frumoasă ştiu că e, mersi, dar cum adica… supusă?

– Adică supusă greşelii am vrut să zic, mă, Vasile…

Ion și Vasile se opresc la un bar

Pentru că e ziua de salariu, Ion și Vasile se opresc la un bar,

Stăteau cei doi amici la o „şuetă”, când Ion îi spune lui Vasile:

– Or da ăştia banii azi ?

– D-apăi, măi Vasile … la cât de sarac sunt … dacă fuge nevastă-mea cu unul … fug şi eu cu ei …

Ion și Gheorghe stau de vorbă

Ion ș Gheorghe:

– Măi Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?

– Păi, am fi cumnați.

– Dar dacă aș face amor cu nevastă-ta?

– No, atunci am fi chit!

