Întors acasă, Marian Godină a răbufnit. A povestit tot ce s-a întâmplat la Survivor, de fapt + ce se întâmplă când camerele de filmat se opresc

De: Irina Vlad 12/05/2026 | 16:05
Marian Godină alături de familia lui/ sursă foto: social media
Marian Godină a ajuns la Survivor 2026 în cea de-a patra săptămână și  rezistat timp de 15 săptămâni, experiență pe care a descris-o drept una dintre cele mai intense din viața sa. Departe de familie și de zona de confort cu care era obișnuit, polițistul s-a confruntat cu o adevărată provocare. Presiunea jocului, lipsa hranei, a produselor de igienă și dorul de casă au fost ca un duș rece pentru el.

În ediția de duminică, 10 aprilie, Marian Godină a fost eliminat de la Survivor 2026. După un duel tensionat alături de Gabi Tamaș, polițistul și-a făcut bagajul și a plecat din Republica Dominicană. Din confortul propriului cămin, el a vorbit deschis despre tot ce s-a întâmplat în junglă atunci când camerele de filmat opresc. El a ținut să lămurească una dintre cele mai controversate întrebări legate de Survivor: cât de real este ce se întâmplă în junglă, în special după ce camerele de filmat se opresc.

Marian Godină/ sursă foto: social media

Marian Godină: „Aș fi dat orice să am un telefon”

Polițistul a mărturisit că până și el era sceptic în ceea ce privește autenticitatea emisiunii înainte de a participa, însă competiția i-a schimbat complet perspectiva. Ajuns acasă, Marian Godină a reflectat asupra întregii experiențe și a ajuns la concluzia că Survivor 2026 este cât se poate de real, convingere pe care a simțit-o pe propria piele.

„Aseară, aventura mea la Survivor s-a încheiat și la televizor, deși e ceva timp de când sunt acasă. Am plecat acolo pregătit de o emisiune tv și m-am trezit în mijlocul celei mai intense experiențe pe care am trăit-o vreodată în viața mea.
Nu pot condamna pe nimeni care bănuiește că lucrurile de acolo nu stau chiar așa cum se văd la tv, pentru că până și eu credeam asta înainte. M-am convins însă rapid că totul e real și am simțit asta pe propria-mi piele.

Lipsa contactului de orice fel cu exteriorul, cu familia, cu cei dragi, foamea, obligația de a conviețui cu oameni lângă care nu ai sta în viața de acasă, lipsa tuturor lucrurilor care ți se par în mod normal banale, toate astea au contribuit la o transformare a mea. De câte ori simțeam că nu mai pot de dorul familiei, mă gândeam la clipele în care eram acasă și abia așteptam să las copiii la creșă ca să am ceea ce numeau eu atunci „puțină liniște”. Acolo, aș fi dat orice pentru „gălăgia” copiilor.

De câte ori simțeam că nu mai rezist de foame, îmi aminteam de toate bunătățurile pe care le aveam acasă la orice oră și de care nu eram conștient deloc. La fel cu hainele curate, cu produsele de igienă și alte lucruri pe care le considerăm banale, uitând de multe ori cât de recunoscători trebuie să fim.

Aș fi dat orice să am un telefon pentru a-mi putea suna soția și pe cei dragi și mi-am amintit de toate momentele când puteam face asta foarte ușor, dar nu o făceam mereu. La Survivor am fost fx așa cum sunt eu, nu am încercat să cosmetizez nimic, de aceea am și făcut greșeli uneori.

Am trăit experiența Survivor completă, am fost singurul concurent care nu a vorbit niciodată acasă și singurul care nu a avut ocazia niciodată să se tundă, bărbierească și să se aranjeze. Nu că toate astea m-ar fi făcut mai frumos.

Am fost singurul care a stat atâtea zile în exil, singur, doar eu cu gândurile mele. A fost și asta o experiență extraordinară pentru mine. Mi-a luat ceva timp să mă adaptez din nou la civilizație și sper să nu mă obișnuiesc prea repede cu binele și apoi să uit cât de norocos sunt că am tot ce vreau acasă”, a fost mesajul lui Marian Godină.

Câți bani a primit Marian Godină la Survivor

Marian Godină a fost eliminat de la Survivor după un duel intens cu Gabi Tamaș, considerat unul dintre cei mai buni concurenți. Pentru cele 15 săptămâni complete petrecute pe insula din Republica Dominicană, polițistul a fost „răsplătit” – pentru fiecare stage – cu 2.000 de euro, ceea ce înseamnă un total de 30.000 de euro.

