De: David Ioan 12/05/2026 | 15:33
Cine este tatăl biologic al lui Cabral Ibacka și de ce l-a cunoscut abia la 13 ani: „Am stat de câteva ori să mă gândesc dacă-l urăsc"
Cabral a vorbit de mai multe ori despre relația complicată cu tatăl său biologic, Alexander Ibacka‑Dzabana, medic cunoscut în Congo și implicat în apărarea drepturilor omului. Prezentatorul TV a crescut însă fără el, după ce acesta a părăsit familia la doar câteva luni după nașterea viitorului om de televiziune.

În copilărie, Cabral a rămas în grija mamei sale, Argentina, o tânără considerată extrem de frumoasă în perioada studenției. Acesta a povestit pe blogul personal cum a aflat, ani mai târziu, detalii despre relația părinților săi și despre plecarea tatălui în Africa. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

„Mama, Argentina, o gagică mişto din Buzău, venită în Bucureşti la facultate…, s-a îndrăgostit de tatăl meu biologic, Alexandre, venit din Congo printr-un schimb politico-strategic de studenţi. Şi m-am născut eu. Pe când aveam câteva săptămâni de viaţă, tata a avut puţină treabă şi a trebuit să plece. Dar n-a lipsit mult, s-a întors când tocmai împlineam 13 ani. Evident că pentru mine era un străin, dar acest mic amănunt nu l-a împiedicat să spună c-a venit să mă ia în Congo… Nu m-am dus. A mai stat câteva zile şi a plecat. Iar”.

Cabral a mărturisit că a încercat să înțeleagă ce simte față de tatăl său biologic, însă nu a găsit nici ură, nici dorința de a ierta.

„Am stat de câteva ori să mă gândesc dacă-l urăsc. Nici gând! M-am gândit dacă l-aş putea ierta. Nu cred. Şi mi-am dat seama că l-am pedepsit, în felul meu, prin indiferenţă (…)”.

Prezentatorul a explicat că adevăratul său tată este Mircea, bărbatul care a intrat în familie când el avea aproximativ șase ani și care l-a crescut.

„Eu am deja un tată. Îl cheamă Mircea. S-a cunoscut cu mama şi ne-a intrat în familie pe când eu aveam în jur de 6 ani. El m-a plimbat de mână când strigau anticiorile după noi pe stradă, el mi-a explicat de ce nu trebuie să-mi fie frică de întuneric, el mi-a pus echipamentul de kickbox pe mine, el mi-a fost un tată atât de bun, încât sper să fiu şi eu, la rândul meu, un tată la fel de bun pentru fiică-mea”.

În timp, Cabral a reușit să îmbunătățească relația cu tatăl său biologic, deși legătura dintre ei a rămas una construită târziu și cu multe rezerve. Prezentatorul este astăzi tată la rândul său, având o fiică, Inoke.

