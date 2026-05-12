Cine este tatăl biologic al lui Cabral Ibacka și de ce l-a cunoscut abia la 13 ani: „Am stat de câteva ori să mă gândesc dacă-l urăsc”

Cabral a vorbit de mai multe ori despre relația complicată cu tatăl său biologic, Alexander Ibacka‑Dzabana, medic cunoscut în Congo și implicat în apărarea drepturilor omului. Prezentatorul TV a crescut însă fără el, după ce acesta a părăsit familia la doar câteva luni după nașterea viitorului om de televiziune.

În copilărie, Cabral a rămas în grija mamei sale, Argentina, o tânără considerată extrem de frumoasă în perioada studenției. Acesta a povestit pe blogul personal cum a aflat, ani mai târziu, detalii despre relația părinților săi și despre plecarea tatălui în Africa. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cine este tatăl biologic al lui Cabral Ibacka și de ce l-a cunoscut abia la 13 ani

„Mama, Argentina, o gagică mişto din Buzău, venită în Bucureşti la facultate…, s-a îndrăgostit de tatăl meu biologic, Alexandre, venit din Congo printr-un schimb politico-strategic de studenţi. Şi m-am născut eu. Pe când aveam câteva săptămâni de viaţă, tata a avut puţină treabă şi a trebuit să plece. Dar n-a lipsit mult, s-a întors când tocmai împlineam 13 ani. Evident că pentru mine era un străin, dar acest mic amănunt nu l-a împiedicat să spună c-a venit să mă ia în Congo… Nu m-am dus. A mai stat câteva zile şi a plecat. Iar”.

Cabral a mărturisit că a încercat să înțeleagă ce simte față de tatăl său biologic, însă nu a găsit nici ură, nici dorința de a ierta.

„Am stat de câteva ori să mă gândesc dacă-l urăsc. Nici gând! M-am gândit dacă l-aş putea ierta. Nu cred. Şi mi-am dat seama că l-am pedepsit, în felul meu, prin indiferenţă (…)”.

Prezentatorul a explicat că adevăratul său tată este Mircea, bărbatul care a intrat în familie când el avea aproximativ șase ani și care l-a crescut.

„Eu am deja un tată. Îl cheamă Mircea. S-a cunoscut cu mama şi ne-a intrat în familie pe când eu aveam în jur de 6 ani. El m-a plimbat de mână când strigau anticiorile după noi pe stradă, el mi-a explicat de ce nu trebuie să-mi fie frică de întuneric, el mi-a pus echipamentul de kickbox pe mine, el mi-a fost un tată atât de bun, încât sper să fiu şi eu, la rândul meu, un tată la fel de bun pentru fiică-mea”.

În timp, Cabral a reușit să îmbunătățească relația cu tatăl său biologic, deși legătura dintre ei a rămas una construită târziu și cu multe rezerve. Prezentatorul este astăzi tată la rândul său, având o fiică, Inoke.

