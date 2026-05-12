În timp ce Andreea Bălan se căsătoarea, fostul soț și-a încercat norocul cu o antreprenoare. Ce mesaj i-a scris George Burcea unei urmăritoare care l-a făcut “pierzător”

În timp ce Andreea Bălan spunea un DA hotărât, din toată inima, alături de alesul inimii ei, Victor Cornea, undeva, în colțul întunecat al Instagramului, George Burcea părea că regizează propriul spectacol în paralel. Și nu unul subtil. Deloc! Actorul a ales fix ziua nunții fostei sale soții pentru o postare care a ridicat multe sprâncene. A urcat la story o fotografie cu celebra pictură „Commedia dell’arte”, o alegere care urlă simbolism de la o poștă și care pare să fi fost o săgeată la adresa fostei lui partenere de viață. O urmăritoare a reacționat imediat și l-a „tras de urechi” virtual, iar el a aterizat direct în DM-urile femeii, crezând că va fi rost de mai mult. CANCAN.RO are detalii!

Să pornim de la postarea lui Burcea, pentru că aleregerea lui, fix în ziua nunții Andreei, nu este deloc pur întâmplătoare. În centrul imaginii, o femeie îmbrăcată în alb, aproape identică unei mirese. În jurul ei, personaje mascate, expresii exagerate, atmosferă de carnaval teatral și senzația aia apăsătoare că nimeni nu e cine pare. Mesajul tabloului e imposibil de ignorat. O lume a aparențelor, oameni care joacă roluri, relații transformate în teatru și măști sociale.

Urmăritorii nu au rămas indiferenți și l-au taxat pe actor. În special o doamnă, pe nume Gabriela, care i-a dat un comentariu acid: „Tu ești doar ‘pierzătorul’, nu băiatul rău”. Iar abia de aici a început comedia adevărată, după reacția pe care a avut-o fostul soț al Andreei Bălan.

George Burcea „și-a încercat-o” cu o antreprenoare din UK

Cele mai multe persoane publice aleg să ignore mesajele mai acide, însă actorul a avut o altă abordare. George Burcea ar fi intrat imediat într-o defensivă soft. Politicos, aproape sensibil, a întrebat-o pe femeie dacă a supărat-o cu ceva. Doar că momentul-cheie vine imediat după, atunci când el a aruncat un ochi pe profilul femeii și a observat că aceasta deține o clinică în Marea Britanie. Iar de acolo, energia s-a schimbat la 180 de grade. După ce i-a spus că abia acum a observat cu ce se ocupă, i-a transmis și felicitări pentru activitatea ei. Tonul a devenit brusc mult mai prietenos și ceva mai deschis. Ba chiar i-ar fi oferit și numărul personal de telefon, sub pretextul că „îl poate înjura live, să se descarce, pentru că e un bun ascultător”.

Doar că finalul n-a fost deloc cel sperat. Femeia i-a dat block fără prea multe explicații, i-a spus doar că probabil el nu era tocmai în cea mai lucidă stare în timpul conversației. Și iată cum a escaladat totul, de o postare cu artă criptică, chiar în ziua nunții fostei soții. Pe de altă parte, în urmă cu un an George Burcea era (poate încă mai e) într-o relația cu o moldoveancă blondă cu ochi ca marea, de care părea tare îndrăgostit. Ea, antreprenoare, deține un salon de tatuaje în Pipera. Relația părea că merge, la vremea aceea, într-o direcție bună, asta după fail-ul cu Viviana Sposub, cu care a fost într-o relație timp de 4 ani de zile, și a încercat să dea lovitura în America, dar n-a fost să fie.

