George Burcea e din nou îndrăgostit! Cine e moldoveanca superbă care l-a dat peste cap

Viviana Sposub e deja istorie pentru George Burcea. După mai bine de un an în care a preferat să-și pună cariera pe primul plan, actorul a fost zărit în compania unei blonde superbe. Aceasta nu este străină de lumea showbiz-ului autohton. Mai mult, ne spun sursele noastre, cei doi ar fi fost împreună și pe litoral. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Nu doar Viviana Sposub pare să-și fi refăcut viața, după cum tot noi am anunțat în exclusivitate. Ei bine, și fostul său partener, George Burcea, cu care a avut o relație de mai bine de patru ani și jumătate, ar fi îndrăgostit! Acesta s-a afișat de mai multe ori, în zona Pipera, și nu numai, în compania unei blonde superbe, cu ochii albaștri.

Cine este noua iubită a lui George Burcea

În zona de Nord a Capitalei locuiește și Andreea Bălan. Și ea blondă, dar este exclus din start ca aceasta să fie cea pe care o vizitează actorul. Între cei doi, totul s-a încheiat în urmă cu ani buni. După un divorț cu scântei, aceștia au în prezent o relație bună, dat fiind faptul că au împreună două fetițe superbe. Iar Andreea este deja logodită cu tenismanul Victor Cornea.

Dar să nu vă mai ținem în suspans! Ei bine, blondina în compania căreia a fost zărit George Burcea se numește Mădălina. Aceasta este originară din Republica Moldova. Cei doi, ne spun sursele noastre, au fost împreună, recent, și pe litoral.

S-au cunoscut la salonul de tatuaj al Mădălinei

George Burcea și Mădălina, Mady, cum îi spun prietenele, s-au cunoscut chiar la salonul de tatuaj pe care aceasta îl deține în Pipera, în urmă cu aproximativ o lună. Ea este cea care, de altfel, i-a acoperit actorului niște modele mai vechi, cu unul nou, pe tot antebrațul.

Mady este proprietara salonului de tatuaj, unde George a venit să-și facă un alt model, color. Nu este străină de lumea showbizului, dat fiind faptul că nu puține vedete au călcat pragul salonului ei. Este foarte talentată, chiar ea i-a făcut tatuajul lui George, deși are și angajați. De atunci, el vine deseori la ea la salon, doar să se întâlnească. Au fost plecați și la mare, la Eforie Nord, au precizat surse din anturajul celor doi, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Se pare că între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar blondina i-ar fi pus inima pe jar actorului care de luni bune nu a mai fost zărit în compania vreunei alte femei. Spunem asta pentru că, de când s-au întâlnit pentru prima oară, la salon, s-au revăzut la scurt timp. Iar de atunci petrec mult împreună, în ciuda faptului că ambii au un program extrem de încărcat.

VEZI ŞI: În ce relații sunt George Burcea și Andreea Bălan? Actorul s-a despărțit de Viviana Sposub

CITEŞTE ŞI: CU CE SE OCUPĂ GEORGE BURCEA, ÎN TIMP CE ANDREEA BĂLAN PREGĂTEȘTE NUNTA CU VICTOR CORNEA. NU E AFECTAT DE DECIZIA FOSTEI SALE SOȚII

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.