”Vreau să-mi iau oi și găini!” George Burcea se retrage la țară, după ce a fost înlocuit din serialul care face istorie pe Netflix

De: Ana Maria Păsat 20/08/2025 | 18:32
Fostul soț al Andreei Bălan, George Burcea, a fost înlocuit din rolul majordomului Lunch din serialul-fenomen, Wednesday, care face istorie pe Netflix. Actorul a încheiat socotelile cu echipa de producție în urmă cu ceva timp. Și s-a axat în prezent numai pe filme românești. Odată cu lansarea sezonului 2, acesta face „haz de necaz” după ce negocierile au eșuat și dă de înțeles, printr-o declarație ironică, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că nu a cerut imposibilul. Altfel, lui George Burcea nu-i merge prea strălucit pe plan sentimental, după despărțirea de Viviana Spossub.

George Burcea nu ne-a ascuns niciodată faptul că serialul fenomen de pe Netflix,Wednesday, a reprezentat cel mai important proiect cinematografic al său, chiar dacă a avut un rol secundar. Tot el făcea apoi public faptul că nu va mai apărea în sezonul 2, cu mult timp înainte ca acesta să fie lansat.

George Burcea face haz de necaz privind absența sa din Wednesday, în sezonul 2

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul Wednesday, sezonul 2”, a scris acesta pe pagina sa de Instagram.

Recent însă, odată cu difuzarea noului sezon, pe siteurile de specialitate și pe blogurile filmului, a fost lansată informația potrivit căreia actorul a fost înlocuit din motive financiare. Mai precis, că acesta ar fi cerut 300.000 de dolari pe episod. Mai mult, surse citate de Stargossip Top au relatat că Burcea și-ar fi dorit să aibă un cuvânt de spus în conturarea personajului Lurch, pe care l-a interpretat. Lucru care de asemenea, nu a fost bine privit.

George Burcea: „Am cerut cinci milioane de dolari. Vreau să mă retrag la țară”

Contrariat de sumele apărute, George Burcea spune, ironic, că de fapt ar fi cerut și mai mult.

„Am cerut 5 milioane de dolari, plus un milion de dolari per persoana care vede filmul. Ca să-mi iau oi și găini. Vreau să ma retrag la țară, să mănânc sănătos. Și să-mi trimit copiii la facultăți scumpe în America sau Europa. Nu ne-am înțeles. Eu voiam 5, ei îmi dădeau doar 4,9″, a declarat George Burcea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

În prezent, George Burcea s-a orientat către proiectele authtohtone. El face parte din distribuția filmelor „Miorița de la capăt” și comedia „Vasile și nava spațială”, difuzate în cinematografe.

Singur după despărțirea de Viviana Spossub

Altfel, lui George Burcea nu-i merge prea strălucit pe plan sentimental, după despărțirea de Viviana Spossub. Deși au trecut luni bune de atunci, actorul ne-a mărturisit că nu și-a găsit încă jumătatea.

„N-am iubită”, a precizat acesta, la mai bine de jumătate de an de când fosta sa parteneră a făcut public faptul că nu mai formează un cuplu cu actorul.

