În ce relații sunt George Burcea și Andreea Bălan? Actorul s-a despărțit de Viviana Sposub

George Burcea a spus adevărul! În ce relații sunt actorul și Andreea Bălan în prezent? Fostul partener al cunoscutei artiste s-a despărțit de Viviana Sposub! Iată cele mai recente declarații!

Actorul a vorbit fără perdea despre legătura pe care o are cu Andreea Bălan, cea care i-a dăruit două fetițe superbe. Chiar dacă în trecut au existat numeroase speculații privind certurile și tensiunile dintre ei, George Burcea a pus capăt zvonurilor și a dezvăluit că între ei e liniște și înțelegere.

Invitat în emisiunea „Viața fără filtru”, actorul a dat cărțile pe față și a spus clar: între ei este totul normal. George Burcea poate merge oricând să-și vadă fetițele și să petreacă timp cu ele.

George Burcea și Andreea Bălan s-au despărțit de ani de zile, dar au rămas în relații bune de dragul fetițelor pe care le au în prezent. Cei doi pun pe primul loc fericirea copiilor și iată că au găsit un echilibru.

Viviana Sposub a anunțat că ea și George Burcea nu mai formează un cuplu. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în viață de mai bine de jumătate de an, însă au ținut totul departe de ochii curioșilor. Au ales să păstreze tăcerea din dorința de a trece peste.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a fost mesajul postat de Viviana Sposub, în mediul online.