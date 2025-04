George Burcea, primul mesaj după ce Viviana Sposub a anunțat despărțirea

George Burcea a publicat pe rețelele de socializare primul mesaj, după ce Viviana Sposub a anunțat despărțirea. Iată ce a postat pe InstaStory! Să aibă legătura cu povestea dintre el și fosta parteneră?

După aproximativ patru ani de relație, Viviana Sposub și George Burcea au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Chiar dacă s-au despărțit în urmă cu jumătate de an, cei doi au ținut totul departe de ochii fanilor. Anunțul a fost făcut de vedetă, care a explicat că a dorit să își ia timpul necesar pentru a trece prin această perioadă dificilă.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea. Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a fost mesajul postat de Viviana Sposub, în mediul online.