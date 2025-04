Gestul făcut de Viviana Sposub, după ce a anunțat despărțirea de George Burcea. Fanii au observat imediat!

O nouă despărțire în showbizul românesc. De această dată, cuplul care s-a destrămat este cel format din Viviana Sposub și George Burcea. Cea care a făcut anunțul a fost tânăra de 27 de ani, însă fanii au observat un detaliu interesant. Să fie oare vorba de o despărțire definitivă sau de încă un episod ce va aduce în curând și mare împăcare? Detaliul care i-a pus pe mulți pe gânduri.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut în anul 2020, atunci când au fost concurenți ai emisiunii Ferma, de la Pro TV. În cadrul show-ului s-au văzut pentru prima dată și tot acolo s-au îndrăgostit. Însă, relația celor doi nu a fost ferită de probleme, mai ales pentru că atunci actorul încă se afla în scandal cu fosta soție. Ei bine, acum, după patru ani de relație, cei doi au anunțat despărțirea definitivă.

Așa cum spuneam, după patru ani de relație Viviana Sposub și George Burcea și-au spus adio. Șatena a fost cea care a dat vestea cea mare, printr-un mesaj postat în mediul online. Viviana le-a mărturisit fanilor săi că ea și George Burcea nu mai formează un cuplu de mai bine de jumătate de an, dar a făcut anunțul abia acum, căci și-a dorit mai întâi să proceseze totul în liniște.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea.

Fiecare experiență ne învață ceva important și sunt recunoscătoare pentru lecțiile învățate. În acest moment mă concentrez pe dezvoltarea mea și pe toate proiectele frumoase la care lucrez. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru continuu!”, a fost mesajul postat de Viviana Sposub, în mediul online.