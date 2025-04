George Burcea a ajuns pe mâna medicilor din cauza faptului că a fost nevoit să renunțe la tratamentul ortodontic după ce a obținut mai multe roluri în cariera sa de actor. Pentru CANCAN.RO, acesta explică ce pași trebuie să urmeze pentru a avea zâmbetul mult dorit.

George Burcea revine la dentist după ce nu a respectat sfaturile medicului. Din cauza mai multor roluri pe care le-a avut, actorul a fost nevoit să renunțe la aparatul dentar de mai multe ori și să-l aplice ulterior în nenumărate rânduri. Ba mai mult, nici n-a purtat gutierele speciale așa cum i-a recomandat doctorul, așa că acum suportă consecințele! Din nou la stomatolog!

”Nu am fost un copil ascultător. Am avut aparat dentar timp de un an și jumătate, doar că, datorită unor roluri în care nu se potrivea aparatul dentar, a trebuit să îl dau jos. Domnul doctor a fost nevoit să-mi pună aparat, după două luni să mi-l dea jos, după care iar să-l pună, iar să-l dea jos. La final, am avut de purtat acele gutiere, dar nu le-am purtat. Era mai comod să nu le port, iar după câteva zile dinții deja își fac de cap. Iată că după doi ani, am revenit să facem acele gutiere speciale.

Nu cred că sunt sacrificii atâta timp cât iubești ceea ce faci. Am mai pierdut nopți pentru a învăța roluri, dar nu consider că este un sacrificiu”, a explicat George Burcea, pentru CANCAN.RO.

”O să vă surprindă”

În ceea ce privește tratamentul pe care George trebuie să îl urmeze acum, după ce nu a purtat gutierele la timp, iar poziția dinților săi s-a schimbat din nou, domnul doctor stomatolog spune că nu este deloc dureros. Așadar, actorul din ”Wednesday” nu are de ce să se teamă.

”George va relua tratamentul ortodontic, doar că fără aparat dentar, ci cu gutiere. E un tratament mult mai comod și igienic, o să fie bine. Vor fi 40 de gutiere, 20 sus și 20 jos. Tratamentul nu e dureros, e doar o mică presiune asupra dinților”, a explicat domnul doctor Andrei Capră.

Pentru că tot am adus în discuție rolurile din cariera actorului, George Burcea este pus pe fapte mari în continuare și se pregătește intens pentru lansarea unui nou film.

”Am terminat filmările pentru noul filmul, «Miorița. De la capăt», care o să apară în cinematografele din România. Pe 9 și 10 vom avea o vizionare privată. De când m-am întors de la Arad, Timișoara, am dormit, îmi place foarte mult să dorm. M-am odihnit după filmări. Filmul o să vă surprindă. Dacă anul trecut l-am jucat pe Alexandru Ioan Cuza, anul acesta îl joc pe Ungureanu, din balada «Miorița». E un lungmetraj făcut în regia lui Călin Coman, din Arad, care va surprinde pe toată lumea”, a încheiat actorul.

