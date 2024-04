George Burcea renunță la rolul din serialul fenomen Wednesday. Proiectul Netflix l-a făcut celebru peste ocean

Vești proaste pentru fanii serialului Wednesday de pe Netflix. George Burcea nu va face parte din distribuția sezonului următor. Actorul a renunțat la rolul care l-a făcut celebru peste ocean pentru un alt proiect artistic important.

George Burcea și-a anunțat fanii că nu va mai face parte din proiectul Wednesday. Chiar dacă urma să facă parte din distribuția sezonului cu numărul2 al serialului fenomen de pe Netflix, actorul român a decis să renunțe la rolul majordomului Lurch, rol care l-a făcut celebru în SUA.

Actorul a făcut anunțul pe pa pagina sa de Instagram. Acesta le-a transmis fanilor săi că nu va mai juca în Wednesday, seoznul 2. Se pare că la mijloc au existat motive personale și manageriale, iar George Burcea nu a dorit să vorbească prea mult. Bărbatul doar a anunțat că a renunța la proiectul care i-a adus celebritatea în America.

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul Wednesday, sezonul 2”, a fost mesajul transmis George Burcea, pe pagina sa de Instagram.

Citește și: CU CE SE OCUPĂ GEORGE BURCEA, ÎN TIMP CE ANDREEA BĂLAN PREGĂTEȘTE NUNTA CU VICTOR CORNEA. NU E AFECTAT DE DECIZIA FOSTEI SALE SOȚII

George Burcea și Viviana Sposub s-au împăcat la începutul acestui an și pare că se iubesc mai mult ca niciodată. În urmă cu ceva timp, actorul spunea despre iubita lui că i-a fost mereu alături, mai ales în perioadele dificile de pe plan personal, Mai mult, se pare că Viviana Sposub a fost cea care l-a încurajat să accepte să facă parte din proiectul Wednesday.

„Am un om foarte bun și drag lângă mine pe care îl iubesc și care mă iubește, sunt sănătos și am foarte multe planuri de viitor (…) Viviana m-a susținut foarte mult, nu numai în acest proiect, ci în tot ceea ce am făcut de un an încoace, de când noi suntem împreună și nu suntem 10, 20, 90% unul pentru celălalt, ci suntem 101% atât acasă, cât și în proiectele celuilalt și e bine. Ne-am dorit să avem parte de o relație în care oamenii se susțin, se înțeleg”, a povestit George Burcea, în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.