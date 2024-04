I-a dispărut inelul de logodnă de pe deget! S-a întors de la Survivor și băteau clopote de nuntă, dar fosta dansatoare a Andreei Bălan i-a spus adio!

Elena Marin aruncă bomba: și-a scos inelul de logodnă și pare, din nou, o femeie… singură! Fosta dansatoare a Andreei Bălan ne povestește ce s-a întâmplat cu bărbatul cu care voia să ajungă la altar! Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg! CANCAN.RO are interviul, în exclusivitate.

Elena Marin și Andrei au format un cuplu de 4 ani, însă lucrurile au început să scârțâie subit între cei doi când Elena a decis să participe pentru prima dată la Survivor. După cum ea însăși povestea la vremea respectivă, dansatoarea nu bănuia niciodată ca iubitul ei să nu o susțină deloc în acest demers. Ba mai mult, nu doar că nu i-a fost alături, ci i-a și transmis public că nu o va aștepta, în timp ce Elena se afla deja în competiție. După accidentare și întoarcerea în țară, fosta asistentă TV și partenerul au revenit la sentimente mai bune din nou. În plus, Andrei a și cerut-o de soție în direct, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Acum însă, când toată lumea aștepta să audă clopotele de nuntă, Elena și-a scos definitiv inelul de pe deget! Pesemne, și cea de-a doua participare a Elenei la Survivor le-a influențat negativ relația.

”Este un subiect delicat pe care aș vrea să nu-l dezbat foarte mult. Cred că Doamne, Doamne le aranjează pe toate. Dacă este să fie ceva cu cineva la un moment dat, va fi! Cred în destin, dar știi cum este, destinul ni-l mai facem și noi! Dumnezeu te ajută, dar nu îți pune în traistă. Nu poți schimba destinul, dar îl poți ajusta. Am renunțat la inel. Nu chiar de curând. Nu știu ce îmi rezervă viitorul. Eu aștept. Eu am crescut într-o familie și cu mamă, și cu tată, deci am această noțiune de familie. Îmi doresc o familie! Sunt de părere că trebuie să fiu foarte atentă însă, tocmai pentru a nu ajunge la un viitor divorț. Nimeni nu îți poate garanta asta, știu, dar consider că lucrurile trebuie să stea foarte bine între două persoane înainte să facă pasul cel mare. Îmi doresc chiar doi copii, pentru că nici eu nu-s singură la părinți, mai am o soră, pe care o iubesc foarte mult. Așa că da, îmi doresc o familie cât mai repede!”, dezvăluie Elena Marin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Elena, despre greșelile din fosta relație

Deși a declarat că nu vrea să intre foarte mult în subiectul legat de Andrei și logodna lor, Elena ne-a oferit, totuși, câteva indicii. Din spusele sale, lipsa de susținere din partea partenerului său ar fi afectat-o foarte mult, semn că Andrei nu i-a fost alături atât de mult pe cât visa fosta asistentă TV. În plus, deducem că bărbatul a dezamăgit-o în nenumărate rânduri, iar dansatoarea ar fi trecut prea multe lucruri cu vederea de-a lungul relației.

”Mi-aș reproșa că nu am avut prea multă încredere-n mine. E un lucru la care am lucrat. Bullying-ul de la profesorii de dans și de balet l-am luat cu mine și la maturizarea mea. Acum am învățat să scap de el și să am încredere în mine și asta recomand tuturor. Indiferent de cum suntem, suntem autentici. Să spunem că am fost prea permisivă. Cel mai important este respectul, din toate punctele de vedere, de la limbaj la cât de tare te susține. Am fost prea iertătoare, am trecut peste lucruri. Nu regret, căci asta m-a maturizat ca femeie. Trebuie să știi însă să pui și niște bariere. Aș zice că da, am dat de prea multe ori o a doua șansă. Când ai sentimente, instinctual îți vine să dai o a doua șansă, dar trebuie să știi când să te oprești, cel puțin până când omul nu se schimbă. Crede că oamenii se schimbă dacă ei își doresc cu adevărat. Relația mea de vis ar fi bazată pe respect, pe dragoste, să te ajuți și să te susții reciproc. Indiferent de dorințele celuilalt, să nu îl îngrădești!”, explică dansatoarea.

Elena Marin, prezentatoare TV pentru prima dată?

Din fericire, profesional vorbind, vedeta se bucură de mult succes. Și-a îndeplinit un vis din copilărie și are două oferte de job extrem de tentante. În curând, este posibil s-o revedem pe micile ecrane, de data aceasta în ipostaza de prezentatoare!

”După Survivor, mi-am deschis o scoală de dans, e visul meu din copilărie. Pe viitor, mă gândesc dacă să mă bag în două proiecte. Primul ar fi un musical: Shrek! Sunt foarte încântată de propunere, căci în cariera mea le-am făcut pe toate, dar nu am avut șansa să joc într-un musical. Să vad dacă pot să mă împart între școala mea de dans și repetițiile de la musical. Al doilea proiect presupune să prezint un matinal. Nu pot spune unde, încă suntem în discuții. Ar fi pentru prima dată când aș modera o emisiune de trei ore, live. Mi se pare o evoluție! Doamne ajută! Dacă este să fie, va fi!”, mărturisește Elena.

Am fost curioși să aflăm cât de înțelegătoare este profesoara Elena, la propria școală de dans.

”Dacă lucrez cu copii, sunt Eli mică și încerc să mă pun la mintea lor. Bineînțeles, sunt și strictă, când e cazul. Când vorbim despre adulți, iese feminitatea din Elena Marin. Le învăț pe femei să-și descopere feminitatea și să stea drepte. Cea mai în vârstă eleva a mea este o doamnă delicioasă, de peste 60 de ani. Face bachata, balet. O apreciem enorm. Cea mai mică cursantă are 2 ani, deci am de la 2 ani până la 60”, povestește Elena.

Deși sentimental vorbind este în ceață din cauza logodnei care i-a cam dat bătăi de cap, la suprafață, Elena Marin arată foarte bine, pesemne că știe cum să-și ascundă problemele.

”Fac sport. E cel mai important sportul, atât pentru fizic, cât și pentru sănătate. Sportul contează și la față, căci și acolo avem mușchi care trebuie antrenați. Mă mir că-mi spui că arăt bine și la față, pentru că eu aș fi vrut să-mi fac niște ajustări, dar mi-e foarte frică. Mi-aș corecta ridurile, dar nu mi-am făcut niciodată nimic”, încheie fosta asistentă a lui Mihai Morar.

