Zanni, reacţie deplasată după ce a „scăpat” de Elena Marin la Survivor: „Ne-ar prinde bine să mai plece o găină acasă”

Zanni a dat cărțile pe față și a vorbit despre colegii lui din echipa Faimoșilor. Reacția lui a fost una cam deplasată și a fost stârnită de plecarea Elenei Marin de la Survivor All Stars. Concurentul show-ului de la Pro TV vrea să mai „scape” și de alte persoane.

Elena Marin a părăsit Survivor All Stars, în urma unui duel eliminatoriu pe care l-a avut cu Jorge. Coregrafa, în vârstă de 36 de ani, a rezistat timp de 3 săptămâni în Republica Dominicană. Plecarea ei din cadrul competiției a stârnit și o reacție neașteptată din partea lui Zanni. De asemenea, Ana Porgras, concurentă și ea în echipa Faimoșilor, a susținut spusele colegului său de echipă.

Dacă restul băieților din echipa Faimoșilor și-ar fi dorit ca Jorge să plece acasă, Zanni a declarat că este liniște de când Elena Marin a părăsit competiția. În plus, el susține că mai sunt și alte persoane care nu își au locul în cadrul show-ului de la Pro TV.

Ana Porgras i-a dat dreptate colegului ei de echipă și a mărturisit că acum au rămas în competiția Survivor All Stars doar cele mai bune fete.

„În punctul ăsta, cred că o să fie un avantaj pentru noi că am rămas doar eu și Ștefi. Cred că am rămas cele mai bune fete din echipa Faimoșilor, fără lipsă de modestie.”, a spus Ana Porgras.

Elena Marin se simte mândră de tot ce a realizat în competiția Survivor România, mai ales că după prima participare a suferit două operații. Chiar dacă își dorea să mai rămână în Republica Dominicană, a plecat acasă cu inima împăcată că a dat tot ce avea mai bun pe traseu.

„Nu e plăcut, dar cred că nimic nu este întâmplător, am dat tot ce am putut, am avut emoții, am încercat să nimeresc, mi-am dat seama că nu este o bilă foarte grea și am încercat să țintesc primele… nu a fost să fie.

Sunt mândră de mine, au trecut trei ani de zile, am trecut prin două operații, am o tijă și două șuruburi în picior la ligament. Am vrut să vad că mai pot, atât cât s-a putut să fie, mă duc acasă la familia mea, mă duc acasă la cei care mă iubesc. Cred că locul meu este acasă”, a spus Elena Marin.