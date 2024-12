Ana Bodea a cedat sub presiune: „E total greșit ce am făcut”. Prezentatorul Observatorului de la Antena1, „chinuit” de iubită

Ana Bodea a devenit cunoscută publicului după ce a dat viață personajului principal din Lia, soția soțului meu, un serial marca Antenei 1. Actrița avut parte de un an plin, abia ce a terminat filmările pentru serialul în care a interpretat personajul principal, căci imediat a spus da unui noi proiect. Iubita lui Valentin Butnaru va interpreta un nou personaj în cadrul unui nou serial realizat sub îndrumarea Ruxandrei Ion. Tânăra a făcut față cu brio primului serial al său, însă nimeni nu a știut, până acum câte sacrificii și chin a îndurat, atât ea, cât și prezentatorul Observatorului. Spunem asta pentru că Ana Bodea ne-a dezvăluit într-un interviu CANCAN.RO că a avut momente în care era să clacheze pe set, dar a și luat o decizie la impuls care a afectat-o.

Anna Bodea pare împlinită pe toare planurile. Are o carieră înfloritoare, o relație cu prezentatorul de la Antena 1, Valentin Butnaru, care merge ca pe roate și, mai nou, cei doi vor să-și deschidă o afacere împreună. Însă, ceea ce multă lume nu vede, este faptul că actrița nu a avut numai momente roz, cel puțin nu în viața profesională. Cum a ajutat-o iubitul ei să treacă peste situațiile dificile, dar și ce planuri au împreună pentru finalul de an, aflăm de la actriță.

„Mi s-a întâmplat să clachez și….” Ce a făcut Anna Bodea pe set: „Mi-a părut atât de rău”

CANCAN.RO: Ana, mă bucur că ne întâlnim la un eveniment foarte frumos, este vorba despre petrecerea pentru Ana, mi-ai fost scrisă-n ADN, noul serial marca Antena 1. Spune-mi puțin despre film și despre personajul tău?

Ana Bodea: Mă bucur și eu că ne întâlnim. Despre Ana, mi-ai fost scrisă-n ADN pot spune că este o poveste originală, plină de emoție, iar despre personajul meu, Alina, pot spune că mă provoacă în fiecare zi pe set. Este o fată care are 17-18 ani și mi se pare foarte frumos că pot să retrăiesc lucruri și emoții pe care le simțeam la acea vârstă.

CANCAN.RO: Ce făceai la 17-18 ani? Care este amintirea cea mai pregnantă?

Ana Bodea: Îmi amintesc că eram foarte naivă, dar era o naivitate venită din inocență. Visam, îmi doream să fac foarte multe lucruri. Eram în ultimul meu an la Balșoi. A fost o perioadă în care începeam să am sentimente multe noi.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine ultimul an?

Ana Bodea: Anul 2024 a fost cel mai bun de până acum. A fost un an cu bune și cu rele, dar m-a ajutat să mă maturizez și în sfârșit simt că am căpătat încrederea aceea de care aveam nevoie. A fost un an în care am învățat foarte multe.

CANCAN.RO: Spune-mi cum ești acasă când înveți replicile? Le repeți cu voce tare, îl înnebunești pe Valentin?

Ana Bodea: Valentin mă ajută la foarte multe secvențe. A făcut și el actorie și vine cu un punct de vedere pe care eu nu-l am. Nu îmi învăț replicile toată ziua, le citesc mai întâi în cap. Și nu petrec mult timp făcând asta pentru că învăț repede și încerc să nu-mi fac un plan bine pus punct pe care mai apoi când ajung pe set să mi-l schimbe. E bine să știi textul, dar să fii deschis.

CANCAN.RO: Apropo de ce se petrece pe set, ți s-a întâmplat să clachezi? Și dacă da, cum te-ai redresat?

Ana Bodea: Da, mi s-a întâmplat să clachez. La secvențele foarte dificile în care trebuie să plâng sau să simt anumite lucruri, mă panichez. Mi s-a întâmplat să-mi dau stop singură la o secvență, un lucru care nu este tocmai bun. Nu a zis ceva doamna Ruxandra Ion, dar este bine să îți duci secvența până la capăt și dacă se trage o dublă și nu e cea mai bună, se va mai trage încă o dublă. E total greșit ce am făcut eu, dar a doua dublă a ieșit și mai bine, deci nu mi-a părut atât de rău.

Ce planuri au actrița și Valentin Butnaru: „Ne deschidem o școală”

CANCAN.RO: Spune-mi ce planuri aveți pentru perioada următoare?

Ana Bodea: Să ne odihnim, să ne relaxăm, Crăciunul în familie, alături de cei dragi și cei pe care îi iubesc, de Revelion nu avem un plan, dar o să ne facem. Oricum planurile spontane făcute pe ultima sută de metri sunt cele mai distractive. Alte planuri nu avem, dar o să ne facem, deci este un final de an cu multe semne de întrebare.

CANCAN.RO: Este al doilea Crăciun pe care îl veți petrecere împreună. Cum a fost prima interacțiune a lui Valentin cu familia ta?

Ana Bodea: Foarte plăcută, Valentin îi știa de ceva timp pe părinții mei. Am noroc de o familie în care toată lumea se înțelege bine și se iubește, sunt oameni deschiși la minte și simpatici.

CANCAN.RO: Mai că îți vine să îți faci și tu o familie cât de curând, nu-i așa?

Ana Bodea: Vedem, întâi trebuie să ne îndeplinim planurile profesionale, apoi vom vedea. Vrem să ne deschidem o școală, cursuri de balet, public speaking. Eu vreau să joc într-un film de lung metraj și vreau să fac și un master. Sper să-mi iasă.

