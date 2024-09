Vedeta de la Antena 1 care a suferit de anorexie: „Am ajuns la 30 de kilograme”

Ana Bodea este vedeta de la Antena 1 care a suferit de anorexie. Îndrăgita actriță din serialul „Lia, soția soțului meu” a trecut prin momente grele atunci când, în adolescență, și-a dorit să fie o balerină de excepție. Presiunea pe care o punea asupra ei pentru a-și atinge scopul i-a provocat probleme de sănătate grave, ajungând să cântărească 30 de kilograme.

Ana Bodea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din serialul „Lia, soția soțului meu”, având rolul principal. Ea se bucură de un real succes în cariera sa de actriță și a reușit să își cucerească telespectatorii. Deși acum este pe culmi, în trecut actrița s-a confruntat cu probleme grave de sănătate din cauza sacrificiilor făcute pentru performanță.

Pasiunea Anei Bodea pentru balet a început la vârsta de trei ani. Atunci a început și drumul ei către acest sport, iar în perioada adolescenței și-a dorit să ajungă la performanță. Cu toții știm că acest lucru vine cu multă muncă și multe sacrificii, iar așa a fost și în cazul actriței.

După ce a reușit să obțină o bursă de studiu la Teatrul Bolshoi din Moscova, la vârsta de 14 ani, Ana Bodea pleca singură în Rusia.

Profesorii exigenți, dar și presiunea pe care ea și-o punea pe umeri pentru a-și depăși limitele și a ajunge la rezultate excelente, au făcut-o pe Ana Bodea să intre în depresie. De asemenea, după ce a realizat că are cu trei kilograme mai mult decât era permis, a început să slăbească.

„În primul an de la Bolshoi, fiind o presiune mare pe care o puneam în special eu, mi-era foarte greu și nu-mi dădeam seama. Eu am aflat după de depresia, îmi spusese psiholoaga care m-a ajutat să-mi revin. A fost o combinație, mai întâi am avut o depresie de care nu știam, apoi am primit un tabel cu înălțimea și greutatea pe care trebuia să o am, eram cu trei kilograme în plus și atunci am început să slăbesc. Atunci nu mai mâncam”, a mărturisit Ana Bodea în podcastul Ilincăi Vandici.

După cum spuneam, lupta cu kilogramele a început, iar Ana Bodea nu a știut când să se oprească. Acest lucru a dus la probleme de sănătate mari, iar organele nu îi mai funcționau așa cum ar fi trebuit din cauza șocului pierderii excesive în greutate.

„La final de an aveam examene și conta cum dansam, cum arătam, dacă te încadrai în tabelul acela. Dacă nu, se scădea din punctaj. Am început să slăbesc, am început să mă antrenez și mai mult. Dădeam ture de alergare peste tot, apoi am început să mănânc tot mai puțin și așa am slăbit. Nu am știut cum să mă opresc. Eram la școală și la balet de la 8 dimineața la 11 noaptea. Eu slăbisem foarte mult, iar părinții și-au dat seama că ceva nu e bine. Profesorii au început să-mi spună că nu arăt bine. Am ajuns la 29 de kilograme și am dat niște examene foarte grele. Nu-mi dau seama cum am supraviețuit.

Doctorii le-au spus părinților că ar putea să mă piardă. Era un șoc prea mare pentru organism și nici organele nu mai funcționau. Pe mine m-a ajutat terapia. Eram în punctul în care mă speria mâncarea. Am cunoscut o doamnă pediatru foarte bună și nu știu ce s-a întâmplat la prima ședință, dar m-am dus și am mâncat. Mi-am dat seama că am pus foarte multă presiune pe mine”, a mai spus actrița.