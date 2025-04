Inna a făcut show în fața bisericii Sacre-Coeur din Paris. Turiștii au scos imediat telefoanele să filmeze momentul

Inna, artista noastră cu zeci de milioane de fani la nivel internațional, a reușit să creeze vâlvă pe TikTok… dar nu cum te-ai aștepta. Departe de lumina reflectoarelor și de scenele uriașe cu onorarii de mii de euro, Inna s-a pus pur și simplu să cânte în stradă, chiar în fața celebrei Bazilici Sacre-Coeur din Paris, ca un artist ambulant obișnuit.

Deși are hituri care au rupt topurile din toată lumea și concerte în America Latină, Europa și Orientul Mijlociu, Inna a demonstrat că știe să rămână cu picioarele pe pământ. Fără fițe, cu o energie veselă și relaxată, artista a cucerit oamenii nu doar prin voce, ci și prin modestie și apropierea de public.

CITEȘTE ȘI: Inna și Deliric, croazieră de lux în Caraibe! Avem imaginile de senzație!

Zilele trecute, Inna a fost filmată cântând spontan în fața Bazilicii Sacre-Coeur din Paris, într-o atmosferă complet relaxată, fără protocol, fără extravaganțe. Pur și simplu s-a așezat, și-a conectat boxa și… a început să cânte.

Momentul a fost filmat de mai mulți turiști străini, care nu aveau habar cine e românca noastră. Unul dintre clipuri, devenit viral, are descrierea simplă și curioasă:

Comentariile s-au umplut de laude și de oameni care erau uimiți de faptul că nu e cunoscută. Ironia? Inna e deja pe marile scene de ani de zile, doar că nu toți internauții știu asta. Deși pare greu de crezut, pentru unii străini care nu sunt fani ai muzicii europene sau latino-pop, Inna e o revelație abia acum. Și totuși, acolo, în fața Sacre-Coeur, a fost doar o fată care cântă cu sufletul. Fără prezentări pompoase, fără afișe, iaar reacțiile au fost pe măsură.

Clipurile cu Inna au ajuns rapid și în feed-urile românilor, care au reacționat în stil caracteristic. Unii au fost mândri că o româncă reușește să-i uimească pe străini „la liber”, doar prin talentul ei autentic. Alții s-au grăbit să le lase comentarii celor care întrebau cine e:

„for reference – Inna has multiple chart topping singles and albums across Europe, Asia and America, currently stands at 7 billion views on YT and 2.5 billion streams on Spotify. that’s who u met”

„YOU DON’T KNOW HER?!?! SHE IS INNA! ONE OF THE QUEENS OF ROMANIAN POP!!! SHE LITERALLY MADE MOST OF THE SONGS YOU VIBE TO IN SUMMER!”, au fost unele dintre comentariile românilor.