Inna și Deliric, croazieră de lux în Caraibe! Avem imaginile de senzație!

Inna și Deliric au decis să se răsfețe după atâtea concerte cu o super vacanță pe cel mai mare vas de croazieră din lume! Cei doi îndrăgostiți se simt în al nouălea cer departe de plaiurile mioritice, iar CANCAN.RO are imagini exclusive, direct de pe mare!

Inna și Deliric formează, fără doar și poate, unul dintre cele mai frumoase cupluri de artiști de la noi. Deși ambii se bucură de muuuultă celebritate, cântăreții sunt destul de discreți și scumpi la vedere. De obicei! Acum însă, CANCAN.RO i-a surprins chiar în timpul vacanței lor din Caraibe!

Inna și rapper-ul au ales să își petreacă vacanța pe cel mai mare vas de croazieră din lume! Este vorba despre Icon of The Seas, care a plecat din Miami spre Sint Maarten în data de 4 mai și a revenit în Miami pe data de 11 mai. Lansat chiar în 2024, vasul are 20 de punți, 365 de metri lungime și o capacitate de 7514 pasageri. Ca o comparație, pe celebrul Titanic încăpeau doar 2,435 de pasageri.

Inna și Deliric, surprinși pe cel mai mare vas de croazieră din lume

Printre cei 7514 de pasageri de pe Icon of The Seas se numără și artiștii noștri care, la bordul vasului, se pot bucura de 8 zone tematice, parcuri acvatice cu cele mai înalte tobogane din lume, șapte piscine, săli de jocuri, zeci de restaurante, un club situat la 41 de metri înălțime deasupra mării și multe alte facilități care se regăsesc pe vasul de lux.

În imaginile surprinse, artiștii se relaxează de zor pe sezlonguri. La mare, la soare, Inna și Deliric par că se simt extrem de bine unul în compania celuilalt. În timp ce cântăreața a optat pentru un costum de baie din două piese, închis la culoare, rapper-ul a ales un short ceva mai colorat și… un prosop pe cap, semn că Deli știe cât de periculoasă este insolația, așa că vrea să se protejeze cu orice preț.

La un moment dat, porumbeii au scos și paharele de șampanie, pentru că răsfățul chiar să fie la superlativ. Au vorbit minute bune, semn că fluturașii și chimia dintre ei nu au dispărut deloc, iar comunicarea din cuplu este încă la cote maxime. Pe un asemenea vas, cu atâtea facilități la bord, nici n-ai avea cum să nu te simți extraordinar! Printre locațiile de pe nava de croazieră se numără, bineînțeles, și mai multe săli de fitness. Într-una dintre ele a mers și Inna!

Inna trage de fiare chiar și-n Caraibe

După ce s-a relaxat la soare, cântăreața a lăsat piscina pentru sala de forță! Știm deja că vedeta este o împătimită a mișcării, însă nu ne așteptam să tragă de fiare chiar și-n vacanță. Îmbrăcată cu o bustieră neagră și colanți în aceeași nuanță, aceasta s-a focusat în totalitate pe antrenamentul stabilit. Ba pe saltea, ba în fața oglinzii!

Dovadă că Inna chiar este un exemplu bun de urmat pentru noi toți, cântăreața și-a petrecut minute bune departe de iubitul său, iar asta pentru a se asigura că pătrățelele sale nu dispar până se reîntoarce acasă! Cu părul prins în coc, iubita lui Deliric a făcut multe repetări în oglindă și nu a lăsat pe nimeni și nimic să-i distragă atenția.

