Cum arată apartamentul de lux pe care Inna l-a cumpărat la malul mării! Artista beneficiază de sală de fitness, piscină și salină

Inna (37 de ani) a făcut o investiție importantă. Artista și-a cumpărat un apartament de lux la malul mării. Clădirea din 15 etaje are foarte multe facilități, printre care se numără o sală de fitness, piscină și salină. Mai multe vedete au achiziționat locuințe în același bloc.

Celebra cântăreață a achiziționat un apartament de lux în Mamaia. Este vorba despre un proiect imobiliar exclusivist cu priveliște spre Marea Neagră și lacul Siutghiol. Dezvoltatorii au pus la dispoziția locatarilor foarte multe facilități.

La parterul clădirii se află o sală modernă de fitness, dar și un restaurant. De asemenea, vor fi amenajate un centru SPA cu saună, o piscină semiolimpică și o salină. Inna este extrem de încântată de achiziția făcută. Mai mult decât atât, a realizat acolo o ședință foto și a împărtășit imaginile în mediul online.

Fondatorii proiectului descriu complexul ca fiind ”locația ideală pentru cei care apreciază luxul, libertatea și distracția estivală”. Mai multe vedete au ales să își cumpere apartamente în clădirea de la malul mării. Printre persoanele care vor fi vecine cu Inna se numără Simona Halep, Antonia, Alex Velea, Codin Maticiuc, Matei Dima (Bromania), dar și vloggerul Selly.

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația. Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly într-un interviu pentru Antena Stars.