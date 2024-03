Cum arată apartamentul de la mare al lui Alex Velea și Antonia? “Ne-am îndeplinit un vis”

Antonia și Alex Velea și-au cumpărat un apartament la malul mării, într-un complex rezidențial din stațiunea Mamaia. Chiar artista a fost cea care a oferit detalii despre investiția făcută. Mai multe vedete au achiziționat locuințe în același bloc.

Antonia și Alex Velea sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi, iar de multe ori s-au confruntat cu răutăți. Astfel că au decis să își țină viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, de această dată, cântăreața a decis să vorbească despre investiția pe care ea și partenerul ei de viață au făcut-o. Extrem de bucuroasă, vedeta a mărturisit că apartamentul pe litoralul românesc este un vis împlinit.

De aproximativ 5 ani, cuplul locuiește într-o vilă spectaculoasă din Pipera, un cartier din zona de nord a Bucureștiului. De mai multe ori, au publicat imagini cu ei din casă. Antonia a făcut chiar și diverse ședințe foto. Așadar, fanii au putut observa că cei doi au ales nuanțe neutre de bej, maro și alb. În timp ce artista s-a lăudat cu o oglindă la care visa de foarte mult timp, Alex Velea nu se mai satură de fotografiile realizate pe scara din lemn masiv. În orice caz, confortul și eleganța primează.

De curând, cei doi au decis să facă și o investiție la malul mării, așa că au cumpărat un apartament în zona de nord a stațiunii Mamaia. În același complex, locuiesc mai multe vedete, printre care se numără Inna, Selly sau Codin Maticiuc.

Antonia nu a oferit alte detalii despre noua locuință. În schimb, Selly a vorbit despre apartamentul de pe litoralul românesc. De altfel, acesta reprezintă prima proprietate a celebrului vlogger. El a dezvăluit că nu are de gând să se mute la malul mării, dar este bucuros pentru investiția făcută. Momentan, locuiește cu chirie în București.

„Încă locuiesc unde locuiam cu chirie și sunt foarte mulțumit, însă am cumpărat un apartament ca o investiție. Încă nu m-am decis care să fie destinația. Dacă să-l țin pentru mine sau dacă să-l dau în regim hotelier, însă nu o să fie apartamentul în care o să locuiesc, pentru că eu locuiesc în București, dar eu consider că am făcut o investiție foarte bună și sunt foarte happy pentru că, în sfârșit, mi-am cumpărat prima mea proprietate”, a mărturisit Selly într-un interviu pentru Antena Stars.