Antonia, prima reacţie în urma crimei de la Padina! Alex Velea s-a plâns că i-a fost afectată familia! „Abia aştepta lumea să zică ceva rău”

Alex Velea și Antonia au fost prezenți la petrecerea de la Padina, din județul Dâmbovița, unde a avut loc o crimă care a îngrozit întreaga țară. Sorin Anghel, un bărbat de 41 de ani, a fost atacat în fața soției lui și lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Victima și-a dat suflarea sub privirile îngrozite ale partenerei lui, care nu a putut face nimic pentru a-l salva. Între timp, s-a aflat că celebrul artist și iubita lui au întreținut atmosfera în noaptea ororii, iar mesajele pe care le-au primit cei doi au curs pe bandă rulantă. Ce au avut de spus Alex Velea și Antonia, după întregul eveniment nefericit? Cântăreața a răbufnit pe internet!

Sorin Anghel, un bărbat de 41 de ani, a fost snopit în bătaie și atacat cu maceta de către trei tineri, fiii vrăjitoarei Sidonia. Acesta a fost lăsat să zacă într-o baltă de sânge, în fața soției lui. Și-a dat ultima suflare sub privirile îngrozite ale partenerei lui, care striga după ajutor. Totul s-a petrecut la o petrece la Padina, în județul Dâmbovița, unde cei doi au mers să se distreze, iar Alex Velea și Antonia s-au numărat printre invitații care au întreținut atmosfera. Nimeni și nimic nu prevestea ce tragedie avea să se întâmple.

Se pare că cei trei presupuși ucigași s-au pozat alături de artist (VEZI AICI IMAGINILE), însă Alex Velea a ținut să elimine posibilele zvonuri și să spună că el este un cântăreț cunoscut și face poze cu toți fanii lui. Alex Velea recunoștea că întreaga situație i-a afectat familia și a adus multă suferință în casa lor.

„Vă salut din nou. Acesta este ultimul mesaj pe care-l scriu pe această temă. În ultimele zile am suferit și suportat cu greu felul în care lumea (…) m-a jignit atât pe mine cât și pe cei din familia mea. Am spus clar că am aflat de tragedie a doua zi. Soția domnului decedat a declarat că în momentul incidentului eu nu eram acolo.”, a explicat Alex Velea, pe internet. (PRIMELE LUI DECLARAȚII AICI)