Alex Velea, primele declarații după ce a fost martorul crimei din Padina: „Nu-mi vine să cred”

Alex Velea a rupt tăcerea și a făcut primele declarații după ce a fost martorul crimei din Padina. Artistul a fost audiat ca martor în dosar, iar acum a ținut să facă unele precizări în legătură cu evenimentele tragice de noaptea trecută. Ce a transmis artistul?

În cursul nopții trecute o adevărată tragedie a avut loc la o petrecere de fițe, găzduită într-un hotel din zona Padina, județul Dâmbovița. În urma unui conflict spontan, un bărbat de 41 de ani a fost înjunghiat mortal. Atacatorii bărbatului fac parte din clanul Duduianu, iar Alex Velea se distra pe cinste alături de ei înainte ca situația să degenereze, fapt ce l-a făcut martor în dosar.

(CITEȘTE ȘI: BREAKING NEWS. ALEX VELEA, AUDIAT ÎN DOSARUL UNEI CRIME! PRESUPUSUL AGRESOR E DIN CLANUL VRĂJITOAREI SIDONIA)

Alex Velea a fost prezent, alături de partenera lui de viață, Antonia, la petrecerea ce s-a fârșit tragic. Seara a început cu multă voie bună și nimeni nu anticipa deznodământul tragic. Un conflict spontan a izbucnit, iar un bărbat de 41 de ani de ani și-a pierdut viața, fiind înjunghiat de 3 tineri, suspecți în acest caz.

În urma celor întâmplate, Alex Velea a ajuns pe mână oamenilor legii, fiind audiat în calitate de martor în dosar. Acest lucru s-a întâmplat și pentru că artistul a fost surprins distrându-se pe cinste în prezența principalilor suspecți.

Acum, cântărețul a făcut primele declarații în acest caz și spune că încă se află în stare de șoc, în urma celor întâmplate. Alex Velea a precizat că nu are nicio legătură cu tragedia sau cu aceia care au comis crima.

Mai mult, partenerul Antoniei spune că se afla în camera de hotel atunci când nefericitul eveniment a avut loc.

„Salutare tuturor! Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia. Referitor la informațiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătura cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea, așa cum o fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat.

Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa”, a declarat Alex Velea, în mediul online.