Deși a rămas fără permis, Selly a mai făcut o achiziție de top! Bolidul de lux pe care volgger-ul l-a cumpărat: „În sfârșit”

Selly este un împătimit al bolizilor cu mulți cai putere, așa că recent a făcut o nouă achiziție. Chiar dacă a rămas fără permis, vlogger-ul și-a achiziționat un nou autoturism, de care este foarte mândru. Tânărul le-a prezentat fanilor din mediul online noua sa mașină, iar mulți au rămas cu gura căscată. Cât a scos Selly din buzunar pentru cea mai nouă achiziție din colecția sa?

Selly iubește mașinile, așa că nu ezită prea mult atunci când vine vorba de achiziționarea unui nou bolid. Recent, acesta a dezvăluit că în colecția sa a mai intrat încă o super mașină și le-a prezentat și fanilor din mediul online achiziția pe care a făcut-o.

(CITEȘTE ȘI: PRIMA DECIZIE DRASTICĂ LUATĂ DE SELLY DUPĂ DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE IORGA ȘI ADRIAN ELICOPTER DE LUPTĂ. A RUPT CONTRACTUL!)

Celebrul vlogger este un pasionat al cailor putere, motiv pentru și-a cumpărat încă un bolid de lux. Se pare că tânărul visa de mult la această mașină, iar acum dorința i-a devenit realitate. De curând, Selly a dat veștile cele mari în mediul online și le-a prezentat tuturor cea mai nouă achiziție a sa.

Ei bine, de această dată, influencerul și-a cumpărat un autoturism Maybach, iar prețul acestuia este unul destul de piperat. Mai exact, Selly a scos din buzunar mai bine de 300.000 de euro pentru noul bolid de lux.

Mândru de achiziția făcută, vlogger-ul le-a prezentat și fanilor din mediul online noua mașină. Acesta a postat câteva fotografii cu autoturismul și a mărturisit că de mult timp așteaptă ca bolidul să ajungă în garajul său

Deși un noul bolid s-a adăugat colecției sale, Selly nu poate să se bucure pe deplin de acesta. În luna martie a acestui an, tânărul a rămas fără permis, după ce a fost prins gonind pe străzi cu o viteză foarte mare.

Vlogger-ul a fost prins de polițiști conducând cu 236 de km/h pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti. După ce a fost surprins de radar, Selly a rămas pieton. Permisul acestuia a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile.

În urma celor întâmplate, tânărul și-a motivat acțiunile. Se pare că acesta gonea pe străzi pentru că întârziase destul de mult la o filmare, așa că s-a gândit că poate apăsa pedala de accelerație pe autostradă. Dornic să ajungă cât mai repede la destinație, vloggerul nu a mai ținut cont de legile de circulație, lucru care l-a costat destul de scump.

„Azi am făcut o greșeală, eram pe A1 în drum spre Budeasa și pe o bucată mică de autostradă am mers cu peste 200 km/h și am fost luat de aparatul radar. A fost un moment de inconștiență pe care îl regret!

Am învățat ceva din această situație și nu voi mai merge pe viitor cu o asemenea viteză. Indiferent cât mă grăbeam la filmare, trebuia să realizez că viața e mai presus de orice. Cumva e bine că rămân pieton patru luni, că mă învăț minte să nu mai fac așa ceva pe viitor”, declara Selly.