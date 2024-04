Dialog incendiar între Selly și Adrian Elicopter de luptă! Record de urmăritori pe live-ul organizatorului “Beach, please!”

Scandal cât casa în mediul online! Selly și Adrian Elicopter s-au „ciuruit” în văzul tuturor și au făcut dezvăluiri neașteptate din culisele relației de amiciție care i-a legat. Organizatorul celebrului festival BEACH, PLEASE! n-a vrut să mai audă de influencerul de pe TikTok, după ce acesta și-ar fi făcut dreptate cu pumnul la ziua Smarandei Știrbu. CANCAN.RO v-a pus la dispoziție, în exclusivitate, toate detaliile legate despre bătaia cu pumni și înjurături de la petrecerea dată în cinstea iubitei lui Selly. Doar că, lucrurile au luat o turnură neașteptată între timp, după ce tânărul de la Budeasa și prietena lui, Iorga, au ieșit la interval și au dat cărțile pe față în privința șefului BUZZ HOUSE!

Nu mai este niciun secret faptul că Selly a încheiat orice colaborare cu Adrian Elicopter și Iorga. Cei doi influenceri de pe TikTok au făcut senzație în emisiunea online BUZZ HOUSE, dar și-n filmul care tocmai a apărut în cinematografe. Audiențele au crescut considerabil datorită apariției lor în cele două proiecte ale lui Andrei Șelaru, lucru recunoscut de toată lumea. Sigur că niciun serviciu nu a fost prestat gratuit, ci în schimbul unor sume frumoase care le-au intrat în cont. Lucrurile au început să fie tot mai șubrede, după un scandal imens care a avut loc la ziua de naștere a Smarandei Știrbu.

Adrian Dumitru, zis și Adrian Elicopter de luptă, a fost pionul principal în seara respectivă, nicidecum iubita lui Selly. Toți ochii au fost ațintiți asupra influencerului, care și-a făcut dreptate cu pumnul, după cum a dezvăluit chiar el pe internet. Tânărul susține că a sărit în apărarea unui prieten, care avea ceva de împărțit cu amicul lui Selly. Doar că, situația a degenerat și a luat o turnură total neașteptată.

Adrian Elicopter. Cel din urmă și-ar fi dorit, cel mai probabil, ca un astfel de incident să rămână în spatele unor uși închise, însă pare aproape imposibil! Asta pentru că episodul s-a petrecut în fața tuturor celor prezenți la party-ul exclusivist, care au rămas șocați de cele întâmplate. Sigur că, acolo unde este lume multă, apar și bârfele, iar vorba se duce ușor și ajunge la…urechile noastre!

Adrian Elicopter și Iorga au făcut, seara trecută, dezvăluiri uluitoare în live-urile lor de pe TikTok. Aceștia au decis să spună tot ce cred despre Selly, fără să aibă vreo reținere. Au susținut, în fața a zeci de mii de oameni care îi priveau în acele momente, că au pus capăt oricărei colaborări cu Andrei Șelaru pe plan profesional. Au enumerat diverse motive, iar Selly nu s-a putut abține și a simțit nevoia să intervină.

Selly a ținut să clarifice lucrurile și să aprecieze echidistanța pe care CANCAN.RO a avut-o în prezentarea situației. Mai mult decât atât, șeful de la BUZZ HOUSE a dezvăluit că Adrian Elicopter nu ar fi avut un comportament tocmai adecvat la adresa reporterului nostru special, Sabin, prezent la toate evenimentele media din lumea mondenă din România. Selly susține că Sabin este unul dintre jurnaliștii integri din presa românească și că, tocmai din acest motiv, vedetele din lumea mondenă au încredere să-și pună sufletul pe tavă în fața lui.

„Am zis despre Sabin de la CANCAN.RO, pe care tu l-ai înjurat și eu am stat cu Sabin la telefon să stau să-i explic, să nu facă nimic în acest sens și că este ok, și așa mai departe… Am spus despre el, despre Sabin, că el pe lângă alți jurnaliști din presă este unul corect, care nu o să dea știri de r***t doar pentru că poate să le dea și așa mai departe. Așa este. Sabin este unul din oamenii ăia de presă care are o oarecare băiețeală, integritate dacă vrei. De aia și vedetele vorbesc cu el și sunt prieteni cu el. Înțelegi?”, a explicat Selly, încercând să lămurească acest subiect cu Adrian Elicopter de luptă.