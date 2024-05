Carmen Tănase este una dintre actrițele emblematice din țara noastră. A jucat în numeroase filme, dar și pe scena teatrului, iar personaje precum Luminița Achim(n.r. Clanul) până la Flăcărica au prin3s viață datorită talentului lui Carmen Tănase. Actrița poate da viață unor personaje care dăinuie peste ani și este, fără excepția, una dintre cele mai iubite și apreciate persoane publice de la noi. Însă, puțini sunt cei care știu că actrița a fost inițial respinsă la admitere.

Carmen Tănase, despre prima întâlnire cu Marin Moraru: „Nici nu s-au uitat la mine”

Carmen Tănase a povestit, printre altele, în cadrul podcastului Altceva, moderat de jurnalistul Adrian Artene cum a ajuns să dea admitere la teatru prima dată. Sinceră și asumată, Carmen Tănase își amintește că a ajuns în sala de examen total nepregătită.

Nu eram pregătită deloc. Ba chiar m-am dus total nepregătită și foarte bine a făcut că m-a picat. Nici nu știam toate poeziile pe de rost, adică nici nu le învățasem. Ziceam că mă descurc eu acolo. Văd eu cum fac, așa cum fac toți copiii care vor prima dată să dea la teatru. Simplu, te urci pe scenă și aia e, faci tu ceva. Acolo te descurci tu, nu e nicio problemă”, spune actrița în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Carmen Tănase a povestit că maestrul Marin Moraru, alături de care a și ajuns ulterior să joace în numeroase piese de teatru și filme, a picat-o la admitere fără să stea pe gânduri.

„Nici nu s-a uitat la mine Marin Moraru, nici n-a ridicat capul. Adică eu nu i-am văzut fața în lumina veiozei care era acolo, pe masa aceea. Am văzut o chelie. Am știut că-i Marin Moraru, că na, cine nu-l cunoștea după chelie pe Marin Moraru. Dar nu s-a uitat omul, nu i-am atras atenția cu nimic, nici n-aveam cu ce să-i atrag atenția”, a povestit Carmen Tănase.

Cine i-a îndrumat pașii lui Carmen Tănase la începuturi: „Atunci am înțeles că e greu”

Faptul că a picat admiterea la teatru nu a fost un motiv de renunțare pentru Carmen Tănase, dimpotrivă. A motivat-o și ambiționat-o destul, astfel că s-a pus pe treabă și, sub îndrumarea celebrei actrițe Delia Olga Marinescu a reușit să ia admiterea cu brio.

„Eu nu consider că e un eșec ăla, dimpotrivă, a fost o treaptă pe care eu am urcat foarte bine s-a întâmplat așa. Apoi m-am întors la Ploiești și m-am întors să predau. Am făcut pregătire după aceea. Tata a văzut că voiam în continuare să fac asta, ba eram chiar îndârjită. Mi-a spus că bine, să facem ca lumea treaba. Am început să fac pregătire cu Delia Olga Mateescu. Am stat trei luni de probă și acolo am înțeles despre ce este vorba și că este greu” , a mai precizat marea actriță în cadrul podcastului.

