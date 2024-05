Carmen Tănase, mărturii cutremurătoare! Ce relație are cu Dumnezeu: “Într-un fel a învins, a murit atunci!”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una specială, de sărbătoare, ce a avut-o ca invitată pe Carmen Tănase, una dintre marile actrițe ale României. Într-o discuție de excepție cu Adrian Artene, aceasta a vorbit despre viața sa și a făcut câteva mărturisiri grele despre luptele pe care le-a dus cu însăși moartea. Carmen Tănase nu s-a sfiit să vorbească deschis și a făcut o serie de dezvăluiri interesante, care merită toată atenția.

Sâmbătă, 4 mai, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitată a fost Carmen Tănase. Ediția a fost una captivantă, în care celebra actriță a vorbit despre episoadele frumoase ale existenței sale, dar și despre unele mai puțin fericite, trăite la intensitate maximă.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Carmen Tănase nu s-a sfiit să vorbească, așa cum spuneam, atât despre perioadele bune ale vieții sale, despre amintirile frumoase care și acum îi bucură sufletul, cât și despre cele mai negre. Viața celebrei actrițe nu a fost mereu una roz, iar aceasta a trecut prin câteva momente grele, ce au lăsat urme.

În cadrul discuției captivante dintre Adrian Artene și Carmen Tănase, unul dintre subiectele atinse a fost cel în care actrița a făcut un pariu cu însăși moartea. Pariu pe care l-a pierdut în momentul în care cel care i-a fost soț s-a stins din viață, lăsându-o singură cu un copil de doar 11 ani.

„Adrian Artene: Afirmați că «m-am luat la trântă cu moartea și m-a învins». Eu cred că totuși dumneavoastră ați învins.

Carmen Tănase: E vorba de perioada când soțul meu a fost bolnav și când am pus, așa, e un pariu. Aveam niște discuții eu cu doamna (n.r. moartea) asta în privat. Și am zis: «n-o să reușești». Sau dacă o să reușești, o să-ți fie foarte greu cu mine, pentru că eu n-o să mă las. Nu i-a fost ușor. Da, până la urmă să zicem că a învins. Da, într-un fel a învins, pentru că l-a luat, a murit atunci.

Adrian Artene: O parte din dumneavoastră a murit atunci?

Carmen Tănase: Sigur că da, era vorba în primul rând de băiatul nostru, care era la o vârstă când avea nevoie, era vital să aibă tată. La 11 ani, are nevoie de sprijinul unui bărbat cu care să facă lucruri de băieți. Și ăsta a fost gândul care m-a chinuit cel mai tare.

În primul rând pentru el, pentru băiat și apoi mi-a lipsit mai tot timpul, pentru că noi am avut o comunicare foarte bună, chiar și atunci când ne certam, aveam o comunicare bună, aveam ce vorbi, ceea ce este extraordinar de important, adică după ce trece focul acela și nu mai rămâne nimic, te simți dezorientat. Ori aici noi ne-am sprijinit foarte tare unul pe altul și chiar dacă drumurile noastre scriptic s-au despărțit, noi tot împreună am rămas, pentru că noi ne-am înțeles foarte bine”, a mărturisit Carmen Tănase.