Carmen Tănase, cu tumoră pe măduvă! Cum a descoperit boala cumplită: ”Mi s-a spus că trebuie să mă operez urgent”

Carmen Tănase (63 de ani) este una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe din țara noastră. Este mereu cu zâmbetul pe față și plină de viață, însă puțini știu ce dramă se ascunde în sufletul ei. „Flăcărica”, așa cum o știe toată România, a avut parte și de momente neplăcute de-a lungul timpului. În ciuda acestora, a continuat să stea dreaptă în fața necazurilor și să treacă singură peste orice obstacol pe care l-a avut în cale. Marea actriță a mărturisit, de curând, că Dumnezeu i-a trimis cel mai important semn! Despre ce este vorba?

Carmen Tănase nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai mari actrițe ale teatrului și cinematografiei românești, care reușește să facă senzație odată cu fiecare apariție. Actrița a mărturisit că a primit un semn de la Dumnezeu, când se aștepta mai puțin. A aflat dintr-o greșeală că are o tumoră pe măduvă, după ce a mers să-și facă un RMN la coloana vertebrală. Din cauza unor dureri obișnuite, după cum credea Carmen Tănase, aceasta a descoperit că se confruntă cu o afecțiune serioasă.

CITEȘTE ȘI: CE SALARIU LUNAR ARE CARMEN TĂNASE DE LA TEATRU: „BANII ĂȘTIA ÎI IAU FIE CĂ JOC, FIE CĂ NU JOC”. ACTRIȚA ÎȘI COMPLETEAZĂ VENITURILE DIN CONTRACTE EXTRA

A fost sfătuită imediat să se opereze, pentru a nu risca să paralizeze de la gât în jos. Carmen Tănase a urmat întocmai sfaturile medicilor, considerând că a fost un semn divin, descoperit dintr-o pură întâmplare. Cunoscuta actriță este convinsă că Dumnezeu o iubește foarte mult, motiv pentru care i-a arătat acest obstacol din viața ei care se putea transforma rapid într-o adevărată nenorocire.

”Având o perioadă liberă, am zis: ia să mă duc să-mi fac eu o radiografie aici la coloană, că am scolioză din copilărie și mă durea și un picior, să văd cum mai stăm. Nu era radiografie, era RMN. Din greșeală, doamna doctor a mărit un pic câmpul și s-a văzut mai sus. După o oră, cât am stat acolo, mi-a zis că trebuie să mai stau 20 de minute. Și apoi a început așa o vânzoleală pe acolo, mi-am dat seama că se întâmplă ceva… Și mi s-a spus că trebuie să mă operez urgent!

Pe mine mă durea piciorul, dar eu aveam ceva cervical: o tumoră pe măduvă. Mie nu mi-a dat niciun semnal, a fost descoperită dintr-o întâmplare, trimisă de Dumnezeu, de cine mi-a trimis-o și încăpățânarea tot de Dumnezeu. Am întrebat ce se putea întâmpla. Să paralizez de la gât în jos, se rupea măduva, la modul ăsta. M-a iubit Dumnezeu”, a dezvăluit actrița, pentru Ego.ro