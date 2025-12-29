BANC | „Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!”

Ziua bună se cunoaște după câte zâmbete avem pe chip, așa că echipa CANCAN.ro încearcă zilnic să vă pună cât mai multe! Astăzi vă aducem un banc cu Bubulina, jumătatea celebrului personaj Bulă. Aceasta ne explică ce dietă ține soțul ei de arată atât de bine. Spor la râs și voie bună!

– Bubulino, cât de mult a slăbit Bulă al tău! Să nu-l mai recunosc!

– Da, fată!

– Dar care e secretul lui?

– Ține „dieta pescarului”

– Ce este aia, Bubulino?

– Se duce în fiecare weekend la pescuit și mănâncă toată săptămâna ce prinde.

Alte bancuri amuzante

„Înainte să suflu, mi-am pus o dorință”

-Înainte să suflu, mi-am pus o dorință.

-Și?

-Nimic, tot mi-au luat permisul…

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?

– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?

– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.

– Păi și acasă?

– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână.

