Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026

Luni, 29 decembrie, Banca Națională a României va actualiza cursul valutar din ziua curentă, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință rămân cele de vineri, 26 decembrie, 2025. În această zi, euro și dolarul american au fost în scădere.
Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.
