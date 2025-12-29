Acasă » Știri » Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026

Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026

De: Irina Vlad 29/12/2025 | 06:20
Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026
sursă foto: freepik.com

Luni, 29 decembrie, Banca Națională a României va actualiza cursul valutar din ziua curentă, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință rămân cele de vineri, 26 decembrie, 2025. În această zi, euro și dolarul american au fost în scădere. 

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs BNR vineri, 26 decembrie 2025

  • EUR – Euro: 5.0890
  • USD – Dolar American: 4.3140
  • GBP – Lira Sterlina5: 8317
  • CHF – Franc Elvetian: 5.4821
  • CAD – Dolar Canadian: 3.1554
  • BGN – Leva Bulgareasca: 2.6019
  • TRY – Lira Turceasca: 0.1004
  • SEK – Coroana Suedeza: 0.4708
  • NOK – Coroana Norvegiana: 0.4316
  • DKK – Coroana Daneza: 0.6813
  • HUF – 100 Forint Maghiar: 1.3071
  • AUD – Dolar Australian: 2.8954
  • CZK – Coroana Ceha: 0.2097

