Curs BNR luni, 29 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu cotațiile euro, lei și dolari cu două zile înainte de Revelion 2026

Luni, 29 decembrie, Banca Națională a României va actualiza cursul valutar din ziua curentă, începând cu ora 13:00. Până atunci, valorile de referință rămân cele de vineri, 26 decembrie, 2025. În această zi, euro și dolarul american au fost în scădere.

Banca Națională a României (BNR) efectuează periodic schimbări ale cursului valutar, iar aceste modificări sunt comunicate în fiecare zi lucrătoare. Cursul oficial al monedelor străine este actualizat la ora 13:00, astfel încât să reflecte cele mai recente evoluții economice și fluctuațiile pieței valutare.

Curs BNR vineri, 26 decembrie 2025

EUR – Euro: 5.0890

USD – Dolar American: 4.3140

GBP – Lira Sterlina5: 8317

CHF – Franc Elvetian: 5.4821

CAD – Dolar Canadian: 3.1554

BGN – Leva Bulgareasca: 2.6019

TRY – Lira Turceasca: 0.1004

SEK – Coroana Suedeza: 0.4708

NOK – Coroana Norvegiana: 0.4316

DKK – Coroana Daneza: 0.6813

HUF – 100 Forint Maghiar: 1.3071

AUD – Dolar Australian: 2.8954

CZK – Coroana Ceha: 0.2097

Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa

Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România