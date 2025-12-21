Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România

Marțea devine, fără exagerare, cea mai bună zi din săptămână pentru clienții Digi RCS RDS. Compania a lansat o campanie care transformă plata facturii într-un mic avantaj financiar, ușor de obținut și accesibil tuturor abonaților din România.

Dacă alegi să plătești online factura Digi cu un card Mastercard înscris în campania „Marțea Mastercard”, primești 10% din sumă înapoi direct pe card. Este o ofertă simplă, fără complicații, care îi încurajează pe clienți să folosească plățile digitale și să profite de un beneficiu imediat.

Cum primeşti 10% înapoi la plata facturii Digi

Promoția este valabilă până pe 30 decembrie 2025, ceea ce înseamnă că abonații au timp suficient să se organizeze și să prindă una dintre zilele de marți din perioada campaniei. Condiția esențială este ca plata să fie făcută într-o zi de marți și să fie prima tranzacție online efectuată în campanie cu acel card Mastercard.

Cashback-ul se acordă în limita a 50 de lei per card, iar banii se întorc direct în contul utilizatorului, fără formulare, fără solicitări suplimentare și fără timp de așteptare inutil.

Pentru mulți clienți Digi, această ofertă poate însemna o economie reală, mai ales într-o perioadă în care orice reducere contează. Plata online este deja o obișnuință pentru mulți abonați, iar faptul că Digi și Mastercard oferă un bonus pentru un gest pe care oricum îl faci lunar transformă marțea într-o zi cu adevărat avantajoasă.

Oferta este valabilă pentru toţi abonaţii din România

Procesul este complet automatizat, iar utilizatorii nu trebuie să facă altceva decât să se asigure că tranzacția este realizată în ziua potrivită.

Indiferent dacă ai servicii de internet, televiziune, telefonie mobilă sau fixă, oferta este valabilă pentru toți abonații Digi din România. Tot ce trebuie să faci este să îți programezi plata facturii într-o zi de marți și să folosești un card Mastercard înscris în campanie. Dacă astăzi este marți și plătești factura online, primești 10% înapoi. Atât de simplu.

În final, răspunsul la întrebarea „Pe ce dată trebuie să plătești factura Digi pentru a primi 10% înapoi?” este foarte clar: în oricare marți din perioada campaniei, până la 30 decembrie 2025.

Digi transformă astfel o zi obișnuită într-o oportunitate de economisire, oferind un beneficiu concret tuturor abonaților care aleg varianta online. Marțea devine ziua în care plătești factura și primești ceva înapoi, fără efort și fără condiții complicate.

