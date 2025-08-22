Facturile românilor din iulie, mai scumpe cu 21% înainte de termen. Consiliul Concurenței intervine

Românii au fost surprinși să descopere că facturile pentru luna iulie au venit mai scumpe decât se așteptau. TVA-ul a fost aplicat eronat cu 21%, deși majorarea oficială a intrat în vigoare abia din august. Situația a stârnit nemulțumiri și apeluri pentru corectarea imediată a erorii.

Furnizorii de energie și servicii de telecomunicații au emis facturi pentru luna iulie cu TVA de 21%, deși majorarea cotei de la 19% la 21% a intrat în vigoare abia la 1 august, atrage atenția Vlad Gheorghe, fost europarlamentar. Motivul este că facturile au fost întocmite după 1 august, iar Codul Fiscal prevede că noua cotă se aplică facturilor emise după această dată. În trecut, creșterile TVA au fost aplicate gradual prin norme tranzitorii, dar de această dată astfel de prevederi lipsesc.

„Peste 10 milioane de români plătesc ilegal TVA majorată pe facturile din iulie! Ministerul Finanțelor a «uitat» să modifice Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor. Netflix, utilități, internet, toate sunt mai scumpe cu o lună mai devreme decât trebuia. I-am cerut ministrului Nazare să repare urgent și să ne dea banii înapoi”, a scris joi Vlad Gheorghe, pe rețelele de socializare.

În plus, facturile la energie electrică pentru iulie sunt mult mai mari pentru o parte a populației, după ce liberalizarea prețurilor a eliminat plafonările și compensările, ducând prețul de la 0,68 – 0,8 lei pe kWh la valoarea pieței. La aceasta se adaugă și majorarea TVA cu două puncte procentuale.

Consiliul Concurenței va monitoriza prețurile după scumpiri

Consiliul Concurenței a declarat că va monitoriza piața, pentru a preveni scumpiri nejustificate după 1 august. De asemenea, online au apărut plângeri că unele companii au majorat prețurile cu 5–10%, mult peste nivelul creșterii taxelor.

Instituția urmărește ca scumpirile să reflecte doar modificările fiscale legale și nu strategii comerciale abuzive, protejând astfel consumatorii de majorări nefondate la energie, internet sau alte servicii esențiale.

CITEȘTE ȘI: ANAF intervine în cazul nunților și botezurilor! Vor trebui raportate inclusiv numărul de invitați și meniurile

Gabi Bădălău își vinde bolizii de lux, după ce a fost dat în judecată că nu și-a plătit curentul! Cât cere pentru un Lamborghini Urus