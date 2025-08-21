ANAF intervine în cazul nunților și botezurilor! Vor trebui raportate inclusiv numărul de invitați și meniurile

Sectorul organizării de evenimente, precum nunți, botezuri, aniversări sau petreceri corporate a intrat în atenția inspectorilor fiscali. Începând din august 2025, ANAF a introdus noi reguli prin care restaurantele, cluburile și sălile de evenimente, alături de furnizorii de servicii conexe, sunt obligate să raporteze detalii precise despre fiecare petrecere programată. Autoritățile justifică această măsură prin necesitatea reducerii evaziunii fiscale, un fenomen des întâlnit în industria HoReCa.

Restaurantele, cluburile și spațiile de evenimente sunt obligate să transmită către ANAF detalii complete despre evenimentele programate până la finalul anului 2025.

ANAF, noi modificări pentru sectorul HoReCa

Datele cerute includ numărul de invitați, tipul evenimentului, prețul meniului, avansurile achitate și modalitatea de plată utilizată. Informațiile trebuie furnizate în termen de cinci zile de la primirea solicitării, în format electronic, la adresa de e-mail [email protected].

Măsura se aplică nu doar locațiilor care găzduiesc evenimente, ci și celor care oferă servicii conexe, precum formații, DJ, fotografi sau videografi.

Ce spun reprezentanții ANAF

Reprezentanții ANAF subliniază că în industria organizării de evenimente există operatori care evită fiscalizarea veniturilor, fie prin lipsa bonurilor fiscale, fie prin neemiterea facturilor pentru sumele încasate. Solicitarea actuală de informații are rolul de a completa datele deja existente în bazele de date ale Fiscului. Astfel se încurajează declararea corectă a veniturilor impozabile.

Autoritățile transmit că măsura nu vizează declanșarea automată a unor controale, însă acolo unde vor fi identificate discrepanțe majore și riscuri fiscale ridicate, se poate ajunge și la verificări antifraudă.

„În principal, din experiența noastră, există operatori economici de rea-credință care nu își fiscalizează veniturile obținute, fie că nu emit bon fiscal, fie că nu emit facturi aferente veniturilor realizate. Există acest risc de a nu fiscaliza respectivele venituri. Este o solicitare de informații care va completa datele fiscale pe care noi le avem în bazele de date și va asigura totodată un nivel de conformare și declarare a veniturilor impozabile, urmând ca doar în situația în care vom găsi un risc fiscal semnificativ la un anumit operator economic să acționăm și printr-un control antifraudă”, a declarat Nanu Toma, inspector general adjunct DGAF, pentru protv.

