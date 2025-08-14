Acasă » Știri » Klaus Iohannis, somat de ANAF! Este dator cu o sumă colosală de bani

Klaus Iohannis, somat de ANAF! Este dator cu o sumă colosală de bani

De: Irina Vlad 14/08/2025 | 19:41
Klaus Iohannis, somat de ANAF! Este dator cu o sumă colosală de bani
Klaus Iohannis/ sursă foto: Facebook Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a intrat în vizorul ANAF! Fostul președinte al României are la dispoziție 15 zile să scoată din buzunar aproape un milion de euro, sumă care provine din chiriile încasate timp de 17 ani de la un imobil moștenit ilegal în Sibiu. Iată despre ce este vorba!

Lovitură de proporții pentru Klaus Iohannis. Fostul președinte al României se află din nou în centrul atenției publice, după ce a ajuns să aibă o datorie uriașă către stat. Povestea casei de la Sibiu a fost discutată intens de-a lungul anilor, în special chiriile pe care fostul șef de stat le încasa.

Klaus Iohannis are de plătit aproape 1 milion de euro la ANAF

Imobilul din Sibiu, care i-a adus fostului cuplu prezidențial chirii constante timp de 17 ani, are o istorie complicată. Klaus și Carmen Iohannis au obținut imobilul printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, a fost ilegală.

Procesul prin care s-a demonstrat acest lucru a durat timp de mai mulți ani, iar instanța a dat un verdict în defavoarea lor. Spațiul a fost închiriat de o unitate bancară, care le-a plătit soților aproximativ 300.000 de euro pe durata contractului.

Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...

Potrivit celor mai recente documente, ANAF îi cere acum lui Klaus Iohannis aproape un milion de euro, sumă care include nu doar chiriile încasate în cei 17 ani, ci și penalități și dobânzi acumulate în timp.

Procesul s-a încheiat în urmă cu trei ani, însă Fiscul nu a cerut atunci desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal – un pas care ar fi facilitat recuperarea datoriilor mai repede. Cererea depusă ulterior a fost respinsă, motiv pentru care autoritățile au deschis o acțiune separată. Acum, această procedură s-a concretizat cu o somație de plată legală.

Termenul stabilit de lege este clar: 15 zile pentru achitarea integrală a sumei, în caz contrar urmând să fie demarată executarea silită. Este de menționat că, înainte ca instanța să dea verdictul final, Klaus Iohannis declara public că va restitui banii imediat ce decizia va fi definitivă.

Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat

Klaus Iohannis va primi doar un apartament, nu o vilă de protocol. Ce alte privilegii mai are fostul președinte al României

 

Tags:
Iți recomandăm
Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”
Știri
Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”
Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1. Delia a filmat ce trucuri știu să facă
Știri
Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1. Delia a filmat ce trucuri…
Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate
Mediafax
Prințesa Kate stârnește îngrijorări în Regatul Unit, din cauza pierderii masive în greutate
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm despre 15 august. Cele mai frumoase urări
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria...
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
Digi24
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar...
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Mediafax
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion...
Parteneri
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
Digi24
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui...
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este mașina perfectă de familie?
Promotor.ro
BT Leasing vinde un VW Golf, cu motor diesel și cutie automată. De ce este...
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
observatornews.ro
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
go4it.ro
Noua culoare de iPhone stârnește controverse pe X – VIDEO
10 lecții de viață de la azteci
Descopera.ro
10 lecții de viață de la azteci
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Fanatik.ro
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii...
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
Capital.ro
Se întoarce Călin Georgescu! George Simion a confirmat planul: Avem soluțiile să reparăm
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Capital.ro
Decizie pentru Traian Băsescu. Ce îi pregătește Bolojan fostului președinte al României
Vânzarea unui apartament cu credit ipotecar. Ce trebuie să știe proprietarul
evz.ro
Vânzarea unui apartament cu credit ipotecar. Ce trebuie să știe proprietarul
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La mulţi ani! Sper ca astăzi să nu simți decât bucurie și iubire, în timp ce eşti copleşită de daruri și binecuvântări”
radioimpuls.ro
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025. Idei de urări și felicitări pentru sărbătoriții zilei: „La...
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Fanatik.ro
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități...
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”
Nu este nicio glumă! Cât a dat cântărețul Emilian pentru un panini: „Când mi-a dat să plătesc…”
Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1. Delia a filmat ce trucuri ...
Primii concurenți care și-au încercat norocul la The Ticket de la Antena 1. Delia a filmat ce trucuri știu să facă
Horoscop 15 august 2025. Zodia care riscă să fie înșelată
Horoscop 15 august 2025. Zodia care riscă să fie înșelată
Se spune sau nu ‘La mulți ani!’ de Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august?
Se spune sau nu ‘La mulți ani!’ de Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august?
Ce nu ai voie să faci de Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții pentru 15 august
Ce nu ai voie să faci de Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și superstiții pentru 15 august
Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a împlinit 17 ani! Ea a dat cu cardul, el doar ...
Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol a împlinit 17 ani! Ea a dat cu cardul, el doar un mesaj: “Ruptura continuă…”
Vezi toate știrile
×