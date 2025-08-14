Klaus Iohannis, somat de ANAF! Este dator cu o sumă colosală de bani

Klaus Iohannis a intrat în vizorul ANAF! Fostul președinte al României are la dispoziție 15 zile să scoată din buzunar aproape un milion de euro, sumă care provine din chiriile încasate timp de 17 ani de la un imobil moștenit ilegal în Sibiu. Iată despre ce este vorba!

Lovitură de proporții pentru Klaus Iohannis. Fostul președinte al României se află din nou în centrul atenției publice, după ce a ajuns să aibă o datorie uriașă către stat. Povestea casei de la Sibiu a fost discutată intens de-a lungul anilor, în special chiriile pe care fostul șef de stat le încasa.

Klaus Iohannis are de plătit aproape 1 milion de euro la ANAF

Imobilul din Sibiu, care i-a adus fostului cuplu prezidențial chirii constante timp de 17 ani, are o istorie complicată. Klaus și Carmen Iohannis au obținut imobilul printr-o moștenire care, potrivit instanțelor, a fost ilegală.

Procesul prin care s-a demonstrat acest lucru a durat timp de mai mulți ani, iar instanța a dat un verdict în defavoarea lor. Spațiul a fost închiriat de o unitate bancară, care le-a plătit soților aproximativ 300.000 de euro pe durata contractului.

Potrivit celor mai recente documente, ANAF îi cere acum lui Klaus Iohannis aproape un milion de euro, sumă care include nu doar chiriile încasate în cei 17 ani, ci și penalități și dobânzi acumulate în timp.

Procesul s-a încheiat în urmă cu trei ani, însă Fiscul nu a cerut atunci desființarea certificatului de moștenitor declarat ilegal – un pas care ar fi facilitat recuperarea datoriilor mai repede. Cererea depusă ulterior a fost respinsă, motiv pentru care autoritățile au deschis o acțiune separată. Acum, această procedură s-a concretizat cu o somație de plată legală.

Termenul stabilit de lege este clar: 15 zile pentru achitarea integrală a sumei, în caz contrar urmând să fie demarată executarea silită. Este de menționat că, înainte ca instanța să dea verdictul final, Klaus Iohannis declara public că va restitui banii imediat ce decizia va fi definitivă.

Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat

Klaus Iohannis va primi doar un apartament, nu o vilă de protocol. Ce alte privilegii mai are fostul președinte al României