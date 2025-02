Klaus Iohannis va primi doar un apartament, nu o vilă de protocol. Ce alte privilegii mai are fostul președinte al României

Klaus Iohannis nu va primi o vilă așa cum s-a vehiculat, ci doar un apartament într-o proprietate de protocol. La scurt timp după ce a părăsit Palatul Cotroceni, fostul președinte al României a plecat acasă, la Sibiu. Între timp, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că Guvernul urmează să aprobe actul normativ privind atribuirea unei locuințe de protocol pentru fostul lider al țării.

Joi, 13 februarie, Marcel Ciolacu a declarat, înainte ședinței de Guvern, că Serviciul de Pază şi Protecţie a depus deja o cerere cu privire la locuința de protocol a fostului președinte al României. Potrivit procedurii, reprezentanții SPP transmit solicitarea către RA-APPS, care identifică spațiul locativ și inițiază o hotărâre de guvern.

„Va fi un apartament într-o vilă de protocol din București. SPP a depus deja cererea, iar Guvernul va aproba o hotărâre în acest sens săptămâna viitoare”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

Ce alte privilegii va avea Klaus Iohannis

Potrivit legii, Klaus Iohannis avea dreptul să mai stea în Vila Lac 3 încă 60 de zile după demisie. Totuși, fostul președinte al României a refuzat să mai rămână în Capitală. După ce a părăsit Palatul Cotroceni, acesta a plecat acasă, la Sibiu.

De asemenea, foștii șefi de stat au dreptul la „folosirea gratuită a unei locuinţe de protocol şi a unui spaţiu pentru organizarea cabinetului de lucru, încadrat cu un post de consilier şi un post de secretar, ambele atribuite cu destinaţia de reşedinţă”, conform Legii 406/2001.

În spațiul public, s-a vehiculat că fostul lider al României va primi o vilă luxoase se milioane de euro, însă premierul Marcel Ciolacu a precizat că statul îi va oferi doar un apartament într-o vilă de protocol.

Mai mult decât atât, ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, a declarat că fostul președinte are de gând să solicite locuința la care are dreptul, însă este vorba despre vila din cartierul Primăverii. Iată ce alte privilegii mai are Klaus Iohannis, potrivit legislației în vigoare!

Indemnizație lunară în cuantum egal cu 75% din indemnizația acordată Președintelui României în exercițiu

Paza și protecție, precum și folosință gratuita a unui autoturism, asigurate permanent de Serviciul de Protecție și Pază (SPP);

Folosința gratuită pe o perioadă de maximum 12 luni a unei locuințe, cu destinația de reședință, în suprafață de maximum 200 mp, în perioada executării lucrărilor de reparații capitale la imobilul atribuit cu destinația de reședință;

Efectuarea, la cerere, a unui control medical complet anual, în cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

