Acasă » Știri » Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”

Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 23:40
Babasha și Leopardu' s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Babasha și Leopardu' s-au încins la Desafio: Aventura /Foto: Captură Pro TV

Nici bine nu a început Desafio: Aventura la PRO TV, că au și apărut primele scântei. Doi dintre concurenți deja pare că nu se suportă, iar o adevărată ceartă a izbucnit între ei. Leopardu’ și Babasha sunt protagoniștii primului scandal al show-ului de la Pro TV. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar injuriile și nervii întinși la maximum nu au lipsit.

Desafio: Aventura este noul show-ul de la Pro TV și reunește 24 de concurenți care au pornit într-o experiență ce le va pune la încercare atât limitele fizice, cât și pe cele mentale. Împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – ei vor face dovada curajului lor într-un loc exotic, unde fiecare pas contează.

Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura

Competiția Desafio: Aventura este încă la început, însă spiritele pare că s-au încins serios în cea de-a doua ediție. Leopardu’ și Babasha s-au luat la ceartă chiar înainte de a începe duelul dintre Alina și Nicoleta. Cei doi adversari și-au aruncat cuvinte grele, sub privirile tuturor celorlați colegi.

Scandalul dintre cei doi a început după o glumă făcută de Babasha. Artistul s-a luat de șortul de baie pe care îl purta Leopardu’. De aici totul s-a aprins imediat, cel din urmă fiind supărat că sora lui a fost adusă în discuție. A urmat un schimb de replici dure între cei doi, de unde nu au lipsit injuriile și jignirile.

„Babasha: Băi, dă-i aia lu’ sor-ta înapoi.

Leopardu’: Sor-mea? Dar tu ce cauți aici?

Babasha: Păi eu câștig, viața mea.

Leopardu’: Mânca-ți-aș gura ta.

Babasha: Eu câștig, viața mea.

Leopardu’: În starea ta, rămâneam acasă. Mă atac foarte, foarte rău când se leagă cineva de familia mea. Putea să spună „De unde ai luat aia? De la fete sau ceva de genul?” Să o întoarcă, altceva. Băi, nu mă interesează, din gura ta nu trebuie să mai aud niciodată așa ceva, ai înțeles?

Babasha: Dacă faci așa, mă impresionezi cu ceva?

Leopardu’: Nu, du-te la restaurante și cântă, lasă-mă pe mine și zici de treaba ta, ai înțeles?

Babasha: Nu ai tu legătură cu viața mea. Vezi-ți de treaba ta, Leopardul mamii. Ai înțeles?

Leopardu’: Da, și du-te și tu și cântă, ia-ți bani de dedicații, nu mai veni aici, să faci tupeu d-ăsta, să-l dai de mamă, de soră, de ce mai știi tu. Du-te și vezi de treaba ta, cu fizicul ăsta, să moară mama, dacă ieșeam din casă.

Babasha: Nu vezi ce față de gherțoi ai pe tine? Du-te-n p*** mea!

Leopardu’: Hai mă, nu mai face așa! Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori. Du-te-n p*** mea de aici, de libidinos! Arată-le cine ești.

Babasha: Taci, mă! Du-te-n p*** mea!

Leopardu’: Ce cântă la restaurante? Lasă-ne! Cu soare, cu mame! Arată-le, arată-le! Vorbește prost, inventează lucruri, vrea să fie arogant și nu-i șade bine”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

Cu ce s-a ocupat în trecut Nicolae Lupșor, concurentul de la Desafio: Aventura. Puțini știu asta despre el

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Știri
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Știri
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Adevarul
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între ...
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, ...
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ...
Plecare total surprinzătoare de la Desafio: Aventura! Nici bine nu a început proba, că a și capitulat: ”De ce s-a oprit?”
Vezi toate știrile
×