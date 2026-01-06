Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”

Nici bine nu a început Desafio: Aventura la PRO TV, că au și apărut primele scântei. Doi dintre concurenți deja pare că nu se suportă, iar o adevărată ceartă a izbucnit între ei. Leopardu’ și Babasha sunt protagoniștii primului scandal al show-ului de la Pro TV. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele, iar injuriile și nervii întinși la maximum nu au lipsit.

Desafio: Aventura este noul show-ul de la Pro TV și reunește 24 de concurenți care au pornit într-o experiență ce le va pune la încercare atât limitele fizice, cât și pe cele mentale. Împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – ei vor face dovada curajului lor într-un loc exotic, unde fiecare pas contează.

Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura

Competiția Desafio: Aventura este încă la început, însă spiritele pare că s-au încins serios în cea de-a doua ediție. Leopardu’ și Babasha s-au luat la ceartă chiar înainte de a începe duelul dintre Alina și Nicoleta. Cei doi adversari și-au aruncat cuvinte grele, sub privirile tuturor celorlați colegi.

Scandalul dintre cei doi a început după o glumă făcută de Babasha. Artistul s-a luat de șortul de baie pe care îl purta Leopardu’. De aici totul s-a aprins imediat, cel din urmă fiind supărat că sora lui a fost adusă în discuție. A urmat un schimb de replici dure între cei doi, de unde nu au lipsit injuriile și jignirile.

„Babasha: Băi, dă-i aia lu’ sor-ta înapoi. Leopardu’: Sor-mea? Dar tu ce cauți aici? Babasha: Păi eu câștig, viața mea. Leopardu’: Mânca-ți-aș gura ta. Babasha: Eu câștig, viața mea. Leopardu’: În starea ta, rămâneam acasă. Mă atac foarte, foarte rău când se leagă cineva de familia mea. Putea să spună „De unde ai luat aia? De la fete sau ceva de genul?” Să o întoarcă, altceva. Băi, nu mă interesează, din gura ta nu trebuie să mai aud niciodată așa ceva, ai înțeles? Babasha: Dacă faci așa, mă impresionezi cu ceva? Leopardu’: Nu, du-te la restaurante și cântă, lasă-mă pe mine și zici de treaba ta, ai înțeles? Babasha: Nu ai tu legătură cu viața mea. Vezi-ți de treaba ta, Leopardul mamii. Ai înțeles? Leopardu’: Da, și du-te și tu și cântă, ia-ți bani de dedicații, nu mai veni aici, să faci tupeu d-ăsta, să-l dai de mamă, de soră, de ce mai știi tu. Du-te și vezi de treaba ta, cu fizicul ăsta, să moară mama, dacă ieșeam din casă. Babasha: Nu vezi ce față de gherțoi ai pe tine? Du-te-n p*** mea! Leopardu’: Hai mă, nu mai face așa! Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori. Du-te-n p*** mea de aici, de libidinos! Arată-le cine ești. Babasha: Taci, mă! Du-te-n p*** mea! Leopardu’: Ce cântă la restaurante? Lasă-ne! Cu soare, cu mame! Arată-le, arată-le! Vorbește prost, inventează lucruri, vrea să fie arogant și nu-i șade bine”, a fost schimbul de replici dintre cei doi.

