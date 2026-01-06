Concurenta de la Desafio: Aventura care a suferit enorm de dorul soțului: „Suntem dependenți unul de altul. Petrecem foarte mult timp împreună”

După ce a renunțat la Survivor România, Pro TV a revenit cu un nou show. Este vorba despre Desafio: Aventura, iar publicul deja a făcut cunoștință cu toți concurenții. Emisiunea s-a filmat în Thailanda, iar pentru o lună și jumătate participanții au fost izolația și nu au putut lua legătura cu familia lor. Pentru una dintre concurente aceasta a fost marea provocare, căci este dependentă de soțul ei, după cum chiar ea spune.

Codruța Filip a avut parte de experiența vieții ei prin participarea în cadrul reality show-ului de la Pro TV, Desafio: Aventura. S-a numărat printre cei care fac parte din echipa „Norocoșii”, iar în Thailanda și-a depășit toate limitele. Ei bine, pentru artistă se pare că adevărata provocare nu au reprezentat-o probele grele prin care a trecut, ci distanța față de familie și în primul rând față de soț.

Concurenta de la Desafio: Aventura care a suferit enorm de dorul soțului

Întoarsă de la Desafio: Aventura, Codruța Filip a vorbit despre ce a însemnat această provocare pentru ea. Și-a dorit să își testeze limitele și a făcut-o din plin. A reușit să ducă la capăt probe la care nu se aștepta și chiar și-a măsurata forța cu bărbații din competiție.

Însă, se pare că pentru Codruța Filip cea mai mare provocare a fost să stea departe de soțul său, Valentin Sanfira. Cei doi sunt dependenți unul de altul și își petrec aproape tot timpul împreună. Iar în cele cinci săptămâni pe care le-a stat în Thailanda artista a putut să vorbească o singură dată cu partenerul ei la telefon.

„Au fost cinci săptămâni. A fost o lună jumătate. O perioadă destul de lungă pentru mine. Pentru prima dată când am plecat o lună jumătate. Eu mai mergeam la evenimente așa în străinătate mai departe, dar nu stăteam niciodată. Adică de multe ori preferam să-mi iau bilet pentru a doua zi dimineața imediat după ce cântam și să mă întorc, să-mi beau cafeaua în bucătăria mea. Dar, uite-te, că am trecut și prin asta. Da, da, a fost o provocare. A fost o provocare pentru că noi, oricum, în general, suntem dependenți unul de altul și petrecem foarte mult timp împreună și atunci a fost destul de greu să rezistăm fără niciun mijloc de comunicare, pentru că noi nu ne-am auzit într-o lună și jumătate deloc nici măcar la telefon. O singură dată a fost, în momentul în care i s-a permis lui Valentin să mă sune pe video-call pentru 5 minute”, a declarat Codruța Filip, potrviti click.ro.

Motivul pentru care Dumbo a decis să participe la Desafio: Aventura: „Soția mea a făcut un infarct și…”

Prima accidentare la Desafio: Aventura! Concurentul și-a luat un ciocănel de lemn în față, în timpul probei: „O daltă putea să fie mai rea”