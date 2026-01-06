Cu ce s-a ocupat în trecut Nicolae Lupșor, concurentul de la Desafio: Aventura. Puțini știu asta despre el

Nicolae Lupșor face parte din echipa „Norocoșilor” de la Desafio: Aventura. Aventura din Thailanda l-a adus în fața telespectatorilor pe cel supranumit „regele fitnessului”, pregătit să dovedească că la cei 44 de ani ai săi le poate da clasă multor puștani.

După 25 de ani trăiți între România și Spania, Nicole Lupșor vine la Desafio: Aventura să le demonstreze tuturor că adevărata putere vine, de fapt, din interior, nicidecum doar din muschii la care a muncit cu sudoarea frunții.

Cine este Nicolae Lupșor, „norocosul” de la Desafio 2026

Dincolo de imaginea de bărbat puternic fizic, Nicolae Lupșor este un sportiv și un tată devotat. Datorită pasiunii sale pentru fitness, „norocosul” de la Pro Tv și-a format propria comunitate de admirator, atât în țară, cât și peste hotare. Disciplina, sacrificiul și perseverența sunt doar trei dintre secretele care i-au adus succes în carieră, dar și în formarea unui stil de viață ireproșabil.

Născut și crescut într-o familie modestă din România, la vârsta de 18 ani, Nicușor Lupșor a plecat din țară, în speranța unui trai mai bun. S-a stabilit în Spania și și-a încercat norocul în mai multe domenii de activitate. De la viața la câmp, șantiere, până la gardă de corp pentru persoane influente. Nu a fost o perioadă ușoară, însă fiecare încercare și cumpănă avea să îl transforme în omul disciplinat de azi.

Încă din 2009, Nicolae Lupșor a ajuns în topul celor mai bune competiții de bodybulding din Europa. A obținut locul 2 în Spania și și-a revendicat una dintre cele mai notabile performanțe: locul în primii 10 sportivi europeni ai disciplinei.

La Desafio: Aventura, Nicșor Lupșor s-a alăturat echipei „norocoșilor”. Supranumit ”regele fintnessului”, concurentul este hotărât să le dovedească tuturor că aspectul fizic este un bonus în lupta pentru supraviețuire. Adevărata putere și performanță se clădesc prin autodisciplina minții.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el – pentru a-l face mai mândru de tatăl lui”, a spus Nicolae Lupșor înainte de a pleca la Desafio.

Vedeta care s-a întors răvășită total de la Desafio: Aventura! „Am venit fără păr, umflată toată, eram grasă efectiv. Mă simțeam un băiețel mic și gras”

Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic”