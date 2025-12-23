Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok pentru „Desafio: Aventura” de la PRO TV: „Impactul a fost puternic”

Daniel Pavel dă detalii despre cel mai incitant show la cârma căruia se află: „Desafio: Aventura”, care fi difuzat începând cu data de 5 ianuarie 2026 la PRO TV. Prezentatorul recunoaște că Thailanda, locul în care filmează de zor, i se pare cea mai provocatoare destinație de până acum și că multe dintre locurile întâlnite aici l-au lăsat fără cuvinte.

Show-ul reunește 24 de concurenți care au pornit într-o experiență ce le va pune la încercare atât limitele fizice, cât și pe cele mentale. Împărțiți în trei echipe – Norocoșii, Visătorii și Luptătorii – ei vor face dovada curajului lor într-un loc exotic, unde fiecare pas contează.

Ce a pățit Daniel Pavel în timpul filmărilor din Bangkok

Daniel Pavel vorbește cu entuziasm despre experiența pe care o trăiește în Thailanda. Chiar dacă filmările sunt obositoare, fiecare trăire este unică. A întâlnit aici oameni zâmbitori și a făcut tot posibilul să intre în ritmul lor.

„Da, este o premieră și pentru mine. Primul contact a fost cu Bangkok, unde am filmat în primele trei zile. Ce vor vedea telespectatorii în primele minute ale primului episod Desafio: Aventura este, practic, debutul celui mai aventuros proiect de până acum: primul sezon, primul format de acest tip realizat la PRO TV, în România. Impactul a fost puternic. Vorbim despre un oraș cu aproximativ 12 milioane de locuitori. Energia este extraordinară, străzile sunt într-o frenezie continuă iar oamenii incredibil de zâmbitori. Thailanda chiar este țara zâmbetelor. După un drum lung, de 11–12 ore, am reușit să intru rapid în ritm și să devin parte din acest furnicar uman. Filmările cer foarte multă concentrare, iar faptul că am reușit să rămân focusat în mijlocul acestui haos viu spune multe despre loc și oameni. Din punctul de vedere al serviciilor, al turismului și al culturii, este o zonă formidabilă a lumii”, a declarat Daniel Pavel pentru Click.

De unde provine formatul „Desafio: Aventura” de la PRO TV

Formatul vine din Columbia, iar Daniel Pavel are convingerea că va fi pe gustul românilor, care au rezonat întotdeauna cu telenovelele sud-americane. Aceștia vor avea ocazia să vadă peisaje superbe și o luptă pentru supraviețuire în junglă.

„Diferențiatorul principal al acestui format este ceea ce eu numesc „triple helix”: trei echipe, trei teritorii și trei arene de luptă. Totul se schimbă într-un carusel amețitor, fără ca energia să se repete vreodată. Avem Vila – oaza de confort, Satul pescăresc – unde concurenții trăiesc alături de localnici și Pustiul – junglă, plajă sălbatică, unde trebuie să-și construiască totul de la zero. Dinamica dintre aceste spații și luptele din arene creează strategii, conflicte și adrenalină cum nu s-au mai văzut în reality show-ul românesc. Formatul vine din Columbia, o cultură cu un spirit latin foarte apropiat de al nostru. Sunt asemănări de mentalitate, de emoție, de pasiune, iar publicul român le va recunoaște imediat. Exact cum am rezonat cu telenovelele sud-americane, pentru că înțelegem intensitatea și emoția lor”, mai spune prezentatorul.

Ce a întâlnit Daniel Pavel în Thailanda

Călătoria în Thailanda l-a impresionat pe Daniel Pavel, care a avut astfel ocazia să pătrundă într-o lume complet nouă. Recunoaște că i-ar fi greu să se deplaseze singur pe trasee, pentru că traficul are o altă dinamică și se conduce pe partea stângă.

„Cel mai greu pentru mine a fost adaptarea la o lume complet diferită din punct de vedere vizual și practic: scrierea, limba, faptul că se conduce pe partea stângă. Chiar dacă nu conducem noi, dinamica traficului este fascinantă și, recunosc, mi-ar fi dificil să mă deplasez singur pe trasee. Zona în care filmăm este un echilibru foarte bine ales: departe de agitația orașelor mari, dar nici complet izolată. Este un loc superb, ales perfect pentru acest proiect. Chiar și părțile mai dificile – adaptarea, lipsa somnului, căldura – fac parte din experiență. Noaptea este scurtă, iar odihna într-un climat tropical nu este deloc ușoară, dar am găsit soluții ca să fiu productiv ziua următoare”, mai spune el.

