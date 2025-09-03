Acasă » Exclusiv » Daniel Pavel e pe val, cu noul proiect de la PRO TV, dar ce planuri are soția lui! ”O minune mică până pleacă!”

Daniel Pavel e pe val, cu noul proiect de la PRO TV, dar ce planuri are soția lui! ”O minune mică până pleacă!”

De: Ana Maria Păsat 03/09/2025 | 16:00
Daniel Pavel e pe val, după ce Pro TV i-a dat pe mână un nou proiect. Dar ce planuri are soția sa! Ana Maria va juca în două filme și și-a propus să rămână însărcinată până când soțul va începe filmările! Motiv pentru care partenera de viață a celebrului prezentator nu va mai pleca cu el, așa cum s-a întâmplat la Survivor. Aceasta a vorbit și despre implicarea sa în cariera soțului său, precizând care sunt singurele lucruri pe care le-a făcut până acum. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Daniel Pavel se află în fața unei noi provocări, după ce Survivor a fost scos din grila de programe. Celebrul prezentator a primit un nou proiect din partea trustului Pro TV și așteaptă doar decizia producătorilor pentru a începe filmările.

Soția lui Daniel Pavel vrea să-l facă tătic

Până atunci însă, soția sa, Ana Maria, are planuri mari. Nu-l va mai însoți așa cum a făcut-o când a mers cu el în Republica Domicană, pentru Survivor, iar unul dintre motive îl constituie și decizia celor doi de a deveni părinți! Soția prezentatorului își dorește chiar să rămână însărcinată înainte ca partenerul său să înceapă filmările.

„De data aceasta nu voi mai pleca cu el pentru că filmările nu vor fi foarte lungi ca și până acum. Și prefer să fie o minune mică până pleacă, undeva în aura noastră. Cum vrea Dumnezeu, nu ne stresăm”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu...
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000 € acum, în septembrie 2025
Orașul din România în care un APARTAMENT cu 2 camere costă doar 9.000...

Soția lui Daniel Pavel: „Ne sfătuim mereu, dar până la alegerile lui”

Soția prezentatorului a precizat, totodată, că se sfătuiește cu soțul său și în plan profesional. Dar deciziile privind cariera lui îi aparțin acestuia, în totalitate.

„Nu îl ajut pe Daniel cu showul. Niciodată nu am făcut asta în afară de a-i alege niște ținute. Și de a-i fi alături la greu. Eu nu mă bag niciodată în ceea ce face el.

Acum va fi ceva nou. Mult mai greu, mai complex, atât pentru concurenți, cât și pentru el. Și cred că focusul va fi esențial pentru că are toate datele să fie cel mai bun, ca și până acum. Oamenii îl adoră. Și cred că se vor îndrăgosti și de noul format care este și el mult mai divers.

Noi ne sfătuim mereu, dar până la alegerile lui. Îi spun părerile mele și apoi el decide. Eu i-am zis că e minunat, însă nu a intrat niciodată în scenariu altă idee decât că drumul lui e acesta, alături de colegii lui și de acest format”, a completat aceasta.

„Lui Daniel i se întâmplă lucruri minunate”

Ana Maria nu și-a ascuns însă bucuria că soțului său i s-a încredințat noul proiect al Pro TV:

„Lui Daniel chiar i se întâmplă lucruri minunate pe care le merită și le-a muncit de 20 de ani. Sunt atât de fericită pentru el și pentru fanii de aventură. Formatul se cheamă Desafio. Va fi mult mai greu, mai multă adrenalină. Nu știu detalii pentru că formatele permit adaptări diferite, deci depinde ce aleg producătorii să facă exact. Eu tot ce am văzut și aflat este din online. Știu că e un format foarte puternic și testat în zeci de ani. Nu știm momentan când vor începe filmările”.

Va juca în două filme

În ceea ce o privește pe partenera vedetei TV, de profesie avocat, aceasta va reveni în actorie. Soția lui Daniel Pavel va juca în două producții cinematografice și este deschisă și spre noi proiecte, în ciuda programului încărcat pe care-l are.

Am primit doua propuneri și am acceptat. Voi juca în două filme, însă cred că în cursul anului viitor. Depinde când vor începe filmările. Dacă vin propuneri, voi încerca desigur și în altele, dar abia îmi ajunge timpul acum să respir. Deci depinde și cât de solicitant ar fi. E frumos dar greu să împletești toate pasiunile. Avocatura de bază, actorie, și alte câteva proiecte. Nu m-am întors. Va fi ceva mereu în viața mea deschis înspre asta, dar în niciun caz nu aș face asta zilnic. Prefer palpabilul din contractele mele. Pentru că îl stăpânesc foarte bine”, ne-a mai spus Ana Maria Pavel.

CITEȘTE ȘI: Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” după primul an de căsnicie: „Din toamnă începem”

Vezi și: Reacția lui Daniel Pavel de la Survivor, după ce a ajuns din ”jungla Dominicană” în cea din București! A făcut slalom și… S-a închinat!

