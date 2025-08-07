Motivul incredibil pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere. Planul “secret” după primul an de căsnicie: „Din toamnă începem”

La mai bine de un an de la nuntă, Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au plecat în luna de miere. Destinația aleasă este Creta, cea mai sudică insula din Grecia, acolo unde fosta actriță obișnuia să meargă și la 20 de ani, loc pe care și acum îl consideră cel mai frumos din lume. Aceasta nu ne-a ascuns nici motivul pentru care au plecat așa târziu în luna de miere. CANCAN.RO vă prezintă imagini în exclusivitate.

Prezentatorul Survivor, Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, au reușit, în sfârșit, să-și împlinească visul amânat. Și anume să plece în luna de miere, după ce s-au căsătorit în urmă cu aproximativ un an și două luni.

Destinația aleasă de cei doi este una cu o puternică încărcătură emoțională mai ales pentru partenera vedetei de la Pro TV, insula Creta, din Grecia. Pentru Ana Maria, alegerea acestui loc nu este deloc una întâmplătoare.

„Aici a rămas o părticică din mine la 20 de ani. Și acum mi se pare cel mai frumos loc din lume. E o ieșire de 11 nopți. Stăm la Marmin Bay Resort, unul dintre cele mai frumoase hoteluri din Elounda, unde ne bucurăm de toate facilitățile oferite. Am ieșit la o cherhana, am jucat tenis de câmp deasupra resortului, signiture massages, distracție la plajă și restaurantele lor. Totul e wow”, a mărturisit soția prezentatorului TV în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Motivul pentru care Daniel Pavel și Ana Maria și-au amânat luna de miere

Fosta actriță nu ne-a ascuns nici motivul pentru care au plecat așa târziu în luna de miere, dat fiind faptul că pentru tinerii căsătoriți aceasta reprezintă o prioritate imediat după nuntă. Pentru Daniel și Ana Maria însă, luna de miere a reprezentat un lux greu de obținut. Implicați în proiecte profesionale solicitane, precum Survivor, și multe altele, ambii au pus în pauză vacanța mult așteptată.

„Nu am avut timp liber deloc. Multă muncă și la mine, și la Daniel. Și mai vrem ca a doua jumătate de lună de miere să o petrecem în SUA; la New York și Route 66, dar probabil la anul”, a explicat Ana Maria Pavel.

Când vor deveni părinți

Cei doi soți au în plan și să devină părinți, dar amână acest moment.

„Bebelușul nu vine acum, ci la timpul lui. Din toamnă începem, Mai avem lucruri de așezat pe toate planurile”, ne-a mai spus fosta actriță.

Daniel și Ana Maria s-au căsătorit anul trecut, la începutul lunii iunie. Prezentatorul de la Pro TV a cerut-o de soție chiar în Republica Dominicană, unde se afla pentru filmările de la Survivor.

