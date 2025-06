Surprize, surprize pentru Daniel Pavel! Soția a pus totul la cale: l-a „urcat” în mașină și… “Nu a ştiut unde mergem”

Surprize, surprize, pentru Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, mai ceva ca-n telenovele. Soția sa, Ana Maria Pop, a pus totul la cale, cu ocazia aniversării unui an de la căsătorie. L-a „urcat” în mașină și l-a dus, după șase ore petrecute pe drum, într-o locație de vis, fără ca acesta să cunoască destinația exactă. Îmbrăcați apoi exact ca la cununia civilă, în barcă, și-au reînnoit jurămintele în fața statuii lui Decebal, de la Cazanele Dunării. Ambii aveau pregătite cadourile pentru cealaltă jumătate, iar Daniel nu a uitat să ia cu el o icoană care-i protejează mereu de lucrurile rele. CANCAN.RO are toate amănuntele și imagini în exclusivitate.

Daniel Pavel, cunoscutul prezentator de la PRO TV, a avut parte de o aniversare de neuitat, pusă la cale de soția sa, cu ocazia împlinirii unui an de la căsătorie. Ana Maria a dorit să marcheze evenimentul nu doar cu un simplu cadou. Ci și cu o călătorie de neuitat, într-un loc încărcat de simboluri.

„Acum câteva săptămâni, mai mult de o lună, mă gândeam că vine ziua noastră. Aniversarea primului an de căsnicie. Primul an este baza a ceea ce urmează. Și poate fi un an încercat. Dar noi l-am trecut cu bine pentru că iubirea pe care ne-o purtăm a fost binecuvântată și ne este ghid în fiecare acțiune. Și mă gândeam ce cadou să îi fac, ceva să rămână în timp însoțit de o surpriză”, a mărturisit Ana Maria, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Soția lui Daniel Pavel a plănuit totul cu ajutorul complicilor

Astfel că, soția prezentatorului a ales o destinație specială, Cazanele Dunării, o zonă cu o puternică energie dacică, despre care spune că o simte „ca aparținând sângelui care le curge prin vene”. Acesta a fost de altfel criteriul care a făcut diferența. Nu un city-break oarecare, ci un loc perfect pentru celebrarea iubirii.

„Cadoul este un album foto făcut împreună cu Marius Bărăgan care este doar pentru Daniel, îl ținem pentru noi. Și câteva lucruri pufoase și cu mesaj puternic simbolic.

Criteriul a fost: o locație aproape și care să conteze pentru ziua de Rusalii dacă tot a picat în data de 8. Un loc cu energie dacică, a sângelui care ne curge în vene și energia care știu că apartine acestui loc. Dacă mergeam două zile în alt oraș nu era la fel. Așa am ales cazanele Dunării și câteva mănăstiri din jur. Am găsit online un resort superb, Riviera 990 și gazdele au primit cu entuziasm ideea și m-au ajutat să plănuiesc totul. De la șampania de azi din barcă, barca, plus ce ne-a asteptat în cameră, totul”, a adăugat Ana Maria.

Ca cadou i-a făcut Daniel Pavel soției sale: „Știa că îmi place enorm”

Daniel a aflat doar după șase ore unde merge. Mai precis, în momentul în care Ana i-a spus că trebuie să parcheze.

„Am luat cu mine niste obiecte de care rar de nespărțim și am plecat la drum cu hainele de la cununia civilă cu tot. Daniel nu a știu unde mergem până înainte cu două secunde, când i-am spus: parcăm aici”, ne-a mai spus soția prezentatorului.

La rându-i, nici acesta nu s-a lăsat mai prejos. A ascuns cadoul pentru Ana într-o cutie cu produsele ei preferate:

„A fost foarte impresionat și am avut supriza ca într-o cutie cu produsele mele să găsesc un voucher de vacanță de vară, în august, Grecia-Elounda. Știa că îmi place enorm și el nu a mai fost acolo. Dar a ales perfect. Un loc în care sperăm să închidem telefoanele. Și să stăm noi cu noi. A fost un an agitat și ne trebuie puțină liniște. Pe lângă asta, știe de ceva timp că-mi doresc un obiect prețios ca energie însă e în lucru, durează ceva manufacturarea lui. În final, surpriza a fost și la mine după cum vezi”.

Și-au reînnoit jurămintele în fața statuii lui Decebal

Momentul-cheie l-a constituit însă plimbarea cu barca, pe Dunăre. Cu Ana și Daniel îmbrăcați în costumele de la cununia civilă. Și, în fața impunătoarei statui a lui Decebal, cei doi și-au reînnoit jurămintele. A fost ca un fel de reîntoarcere simbolică la începutul poveștii lor, într-un decor de vis.

„Tot ce contează este că în aceste zile ne vom bucura în energia noastră de tot ce a fost și tot ce va veni, fericiți și binecuvântați”, a completat fosta actriță.

