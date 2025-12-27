Acasă » Exclusiv » Carla Tudor, sesiune de shopping cu final fericit. „Johnică Nababul” a rezolvat romantic situația, cu cardul

Carla Tudor, sesiune de shopping cu final fericit. „Johnică Nababul” a rezolvat romantic situația, cu cardul

De: Andrei Iovan 27/12/2025 | 23:20
Carla Tudor, sesiune de shopping cu final fericit. Johnică Nababul a rezolvat romantic situația, cu cardul
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Unii merg la mall pentru relaxare sau puțin shopping, dar Alexandru Savin aka „Johnică Nababul” nu se dezice de porecla lui. Așa că a ales varianta premium. Un răsfăț corespunzător, pe bază de „tehnologie”. Evident, nu a fost singur, ci împreună cu iubita lui, Carla Tudor. CANCAN.RO are imagini de-a dreptul delicioase. Ea, cu mâinile în șold, nu își putea lua ochii de la cutia nou-nouță de IPhone (semn că ea a fost cea răsfățată). El, gata de atac, ținând cardul în mână! 

Prima oprire a fost o cafenea, pentru ca ambii să-și dea un refresh pentru o sesiune de shopping ca la carte. După ce s-au energizat, au pornit către o insulă din mall cu accesorii pentru telefoane. În fața celor doi trona o cutie albă, imaculată, de IPhone.

Alexandru Savin și iubita lui, Carla, intervenție tehnologică la mall

Cine este posesorul nu știm, dar dacă analizăm puțin imaginile, pare că Moșul a răsfățat-o pe Carla cu cel mai nou model al telefonului. Se pare că era nevoie urgentă de un accesoriu, sau poate o folie, ceva. Ea se uita lung, el a scos imediat cardul și a rezolvat situația.

Alexandru Savin și Carla Tudor, tandrețuri în văzul tuturor

Despre cei doi porumbei v-am tot dat detalii, dar în cazul în care le-ați ratat, vedeți AICI cine, ce și cum. În timp ce așteptau cuminți în fața insulei ca misiunea tehnologică să fie dusă la bun sfârșit, am surprins și un moment tandru. Și ce dacă erau în văzul tuturor? Iubirea trebuie arătată oricum, oriunde. Iar Carla asta a făcut! L-a luat tandru în brațe pe al ei iubit și cu greu i-a mai dat drumul. El nu părea deloc deranjat, ba dimpotrivă, a reacționat imediat, cu aceeași afecțiune. Eh, ce ți-e și cu iubirea asta! Cât despre ținutele celor doi, aici nu prea avem ce să detaliem.

Cei doi îndrăgostiți și-au arătat afecțiunea în public

Nu de alta, dar cei doi au purtat outfit-uri absolut normale, relaxate, ca pentru o ieșire la mall. Am putea spune că iubita lui Alexandru Savin a îndrăznit ceva mai mult, cu crop top-ul care îi lăsa la vedere abdomenul, dar îi șade bine, nimic de zis. Ochelarii de vedere compensează și îi dau un aer interesant, de profesoară, gata să te scoată la tablă. Nicio problemă pentru „Johnică Nababul”, care pare că are mereu lecția învățată!

CITEȘTE ȘI – Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică

NU RATA – ”Johnică nababul” a dat-o pe față cu amanta! Fiul ex bossului din Bușteni nu ține cont de nevasta milionară și…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Exclusiv
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie atacată!
Exclusiv
La cine a apelat mama gemenelor de la Indiggo ca să-și salveze fiicele. Rugăciuni disperate, înainte să fie…
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul ...
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul împreună
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, ...
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ...
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Vezi toate știrile
×