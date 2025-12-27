Carla Tudor, sesiune de shopping cu final fericit. „Johnică Nababul” a rezolvat romantic situația, cu cardul

Unii merg la mall pentru relaxare sau puțin shopping, dar Alexandru Savin aka „Johnică Nababul” nu se dezice de porecla lui. Așa că a ales varianta premium. Un răsfăț corespunzător, pe bază de „tehnologie”. Evident, nu a fost singur, ci împreună cu iubita lui, Carla Tudor. CANCAN.RO are imagini de-a dreptul delicioase. Ea, cu mâinile în șold, nu își putea lua ochii de la cutia nou-nouță de IPhone (semn că ea a fost cea răsfățată). El, gata de atac, ținând cardul în mână!

Prima oprire a fost o cafenea, pentru ca ambii să-și dea un refresh pentru o sesiune de shopping ca la carte. După ce s-au energizat, au pornit către o insulă din mall cu accesorii pentru telefoane. În fața celor doi trona o cutie albă, imaculată, de IPhone.

Cine este posesorul nu știm, dar dacă analizăm puțin imaginile, pare că Moșul a răsfățat-o pe Carla cu cel mai nou model al telefonului. Se pare că era nevoie urgentă de un accesoriu, sau poate o folie, ceva. Ea se uita lung, el a scos imediat cardul și a rezolvat situația.

Alexandru Savin și Carla Tudor, tandrețuri în văzul tuturor

Despre cei doi porumbei v-am tot dat detalii, dar în cazul în care le-ați ratat, vedeți AICI cine, ce și cum. În timp ce așteptau cuminți în fața insulei ca misiunea tehnologică să fie dusă la bun sfârșit, am surprins și un moment tandru. Și ce dacă erau în văzul tuturor? Iubirea trebuie arătată oricum, oriunde. Iar Carla asta a făcut! L-a luat tandru în brațe pe al ei iubit și cu greu i-a mai dat drumul. El nu părea deloc deranjat, ba dimpotrivă, a reacționat imediat, cu aceeași afecțiune. Eh, ce ți-e și cu iubirea asta! Cât despre ținutele celor doi, aici nu prea avem ce să detaliem.

Nu de alta, dar cei doi au purtat outfit-uri absolut normale, relaxate, ca pentru o ieșire la mall. Am putea spune că iubita lui Alexandru Savin a îndrăznit ceva mai mult, cu crop top-ul care îi lăsa la vedere abdomenul, dar îi șade bine, nimic de zis. Ochelarii de vedere compensează și îi dau un aer interesant, de profesoară, gata să te scoată la tablă. Nicio problemă pentru „Johnică Nababul”, care pare că are mereu lecția învățată!

