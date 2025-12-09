Acasă » Exclusiv » Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul” s-a binedispus cu o brunețică

Fiul fostului primar din Bușteni lovește iar cu o apariție nocturnă de senzație. „Johnică Nababul" s-a binedispus cu o brunețică

De: Paul Hangerli 09/12/2025 | 23:20
Fiul fostului primar din Bușteni și protagonist constant al telenovelelor mondene, pare incapabil să stea departe de ochii curioșilor, chiar și atunci când aceasta îi poate dinamita viața personală. CANCAN.RO are imagini tari cu Alexandru Savin, în toiul nopții, într-o ipostază care ridică multe semne de întrebare. Bineînțeles, nu era singur, dar mai multe detalii puteți citi în rândurile de mai jos. 

Elegant, îmbrăcat complet în negru, într-un outfit atent pus la punct ca pentru o ieșire de lux, „Johnică Nababul” a fost văzut coborând dintr-o mașină scumpă în fața clubului Mosh, unul dintre cele mai exclusiviste lounge-uri din Capitală. Doar că nu era singur ci însoțit de o brunetă necunoscută, cu privire tăioasă și o atitudine de parcă ar fi știut prea bine cine i-a devenit partener pentru seară.

Alexandru Savin, cu o domnișoară brunetă

Atmosfera era încărcată, iar cei doi păreau foarte apropiați, mergând lipiți unul de celălalt în timp ce intrau în club. Johnică, vizibil bine dispus, încerca să se strecoare cât mai discret, dar eleganța afișată și compania misterioasă l-au trădat instant.

Alexandru Savin, cu o brunetă

Bruneta care îl însoțea părea extrem de confortabilă lângă Johnică, iar limbajul lor corporal spunea mai mult decât orice declarație. Nicio urmă de distanță, nicio precauție, o apropiere care contrazice din plin statutul oficial al lui Johnică, despre care lumea știe că este încă implicat într-o situație sentimentală complicată, presărată cu scandaluri, firme comune, soacră influentă și o soție care nu uită și nu iartă. Priviri aruncate complice, zâmbete subtile, gesturi care trădau intimitate. Toate acestea au făcut ca momentul surprins în fața clubului Mosh să pară începutul unui nou episod în telenovela deja celebrei vieți amoroase a lui „Johnică Nababul”. În interior, spun sursele noastre, atmosfera ar fi fost la fel de apropiată, cei doi petrecând separați de restul lumii, absorbiți în discuții și băuturi scumpe.

„Johnică Nababul”, prins scandalul anului 2022

Viața amoroasă a lui Alexandru Savin, cunoscut în lumea bună drept „Johnică Nababul”, a explodat în 2022 într-un scandal de zile mari, după ce fiul fostului primar din Bușteni a fost surprins afișându-se fără rușine cu presupusa amantă, Aurica Pânzaru, într-un local ultra-frecventat din Capitală. Numai că aventura nu doar i-a zguduit mariajul cu Roxana Cepalis, ci l-a și aruncat într-o capcană financiară din care pare imposibil să iasă. Cu două firme împărțite, una cu soția și una cu soacra, milionara Doina Cepalis, „divorțul” devine un coșmar administrativ.

Cei doi au mers la Mosh

Savin deține cu Roxana compania Savin Invest Residence, aflată deja pe pierdere, iar cu Doina controlul asupra Novalis Expert Imob, firmă cu cifre de afaceri serioase, ceea ce îl ținea legat ombilical de familia Cepalis. În tot acest timp, Aurica, noua „iubire”, rămânea pe margine, fără șanse reale să-l „câștige” pe Johnică în acte. Un amestec exploziv de iubire, bani, influență și scandal, exact cum îi stă bine unui episod marca „milionarii României”.

CITEȘTE ȘI: „Johnică Nababul” o are groasă cu doamnele Cepalis (soția și soacra)!Fiul ex-boss-ului de la Bușteni a dat-o pe față cu amanta, dar acum are probleme ce implică sume mari de euro

NU RATA: ”Johnică nababul” a dat-o pe față cu amanta! Fiul ex bossului din Bușteni nu ține cont de nevasta milionară și…

