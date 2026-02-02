Vă mai amintiți de „șmecherul cu elicopter”? Excentricul milionar și-a scos bruneta la cumpărături

Dan Tatoiu, supranumit în trecut „Șmecherul cu elicopter”, după ce a făcut o aroganță și a aterizat cu elicopterul în perimetrul unui hotel de la malul mării, a intrat, din nou, în vizorul CANCAN.RO. După ce o bună perioadă a lipsit din peisajul monden, afaceristul revine în forță. Nu la bordul elicopterului său, ci într-o activitate mai pământească. Iată cum l-am surprins.

Dan Tatoiu era o prezență constantă în presa tabloidă, doar că de la un timp a preferat să dea câțiva pași înapoi și să stea mai retras. Dar, cum noi avem blițurile peste tot, l-am surprins în mall Băneasa. Nu era singur, ci însoțit de o doamnă brunetă. Iată cu ce își ocupă timpul celebrul om de afaceri.

Dan Tatoiu a renunțat la elicopter, dar de acest gadget nu se poate dezlipi

Îmbrăcat într-o cămașă în carouri, peste care a pus nonșalant o vestă, blugi și încălțat în pantofi sport, Dan Tatoiu a părut mai preocupat de telefon decât de orice activitate. Nici măcar cea care îl însoțea nu i-a atras atât de mult atenția cum a făcut-o displayul telefonului. Și nu că nu ar avea cu ce.

Spunem asta pentru că bruneta arată demențial. Fashionistă până în măduva oaselor, aceasta a purtat o ținută super chic formată dintr-o bluză pe gât gri, blugi, bocanci în acceași nuanță de gri și un palton, aceeași culoare aruncat peste umeri. A fost la asorte, iar piesa de rezistență au fost ochelarii de firmă și gentuța pe care o ținea sub braț.

La un moment dat, partenera lui scoate din gentuța luciul de buze și se dă în mers. Ei, o doamnă trebuie să fie doamnă orice ar fi, iar rujul trebuie să rămână intact.

Plimbarea a fost scurtă, dar relația durează

Absobit parcă de telefon, Dan Tatoiu nu îl lasă din mână o clipă pentru a sta cu bruneta, ci preferă să o introducă pe ea în poveste. Bine țintit, doi iepuri dintr-o lovitură! Așadar, îi arată partenerei sale ceva pe telefon, semn că nu are nimic de ascuns.

Apoi o iau la pas pe culoarele mallului și nu se opresc prin vreun magazin, ci pur și simplu aleg să se plimbe povestind diverse lucruri. Se pare că între cei doi este o relație foarte strânsă și deschisă, căci niciunul nu simte nevoia să invadeze spațiul celălalt, dar și când se intersectează în privința intereselor, chimia dintre ei este evidentă.

