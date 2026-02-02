Acasă » Exclusiv » Vă mai amintiți de „șmecherul cu elicopter”? Excentricul milionar și-a scos bruneta la cumpărături

Vă mai amintiți de „șmecherul cu elicopter”? Excentricul milionar și-a scos bruneta la cumpărături

De: Delina Filip 02/02/2026 | 06:50
Vă mai amintiți de șmecherul cu elicopter? Excentricul milionar și-a scos bruneta la cumpărături
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Dan Tatoiu, supranumit în trecut „Șmecherul cu elicopter”, după ce a făcut o aroganță și a aterizat cu elicopterul în perimetrul unui hotel de la malul mării, a intrat, din nou, în vizorul CANCAN.RO. După ce o bună perioadă a lipsit din peisajul monden, afaceristul revine în forță. Nu la bordul elicopterului său, ci într-o activitate mai pământească. Iată cum l-am surprins. 

Dan Tatoiu era o prezență constantă în presa tabloidă, doar că de la un timp a preferat să dea câțiva pași înapoi și să stea mai retras. Dar, cum noi avem blițurile peste tot, l-am surprins în mall Băneasa. Nu era singur, ci însoțit de o doamnă brunetă. Iată cu ce își ocupă timpul celebrul om de afaceri.

Dan Tatoiu a renunțat la elicopter, dar de acest gadget nu se poate dezlipi

Îmbrăcat într-o cămașă în carouri, peste care a pus nonșalant o vestă, blugi și încălțat în pantofi sport, Dan Tatoiu a părut mai preocupat de telefon decât de orice activitate. Nici măcar cea care îl însoțea nu i-a atras atât de mult atenția cum a făcut-o displayul telefonului. Și nu că nu ar avea cu ce.

Dan Tatoiu a renunțat la elicopter, dar de telefon nu se dezlipește
Dan Tatoiu a renunțat la elicopter, dar de telefon nu se dezlipește

Spunem asta pentru că bruneta arată demențial. Fashionistă până în măduva oaselor, aceasta a purtat o ținută super chic formată dintr-o bluză pe gât gri, blugi, bocanci în acceași nuanță de gri și un palton, aceeași culoare aruncat peste umeri. A fost la asorte, iar piesa de rezistență au fost ochelarii de firmă și gentuța pe care o ținea sub braț.

Partenera lui este fashionistă până în măduva oaselor
Partenera lui este fashionistă până în măduva oaselor

La un moment dat, partenera lui  scoate din gentuța luciul de buze și se dă în mers. Ei, o doamnă trebuie să fie doamnă orice ar fi, iar rujul trebuie să rămână intact.

Plimbarea a fost scurtă, dar relația durează

Absobit parcă de telefon, Dan Tatoiu nu îl lasă din mână o clipă pentru a sta cu bruneta, ci preferă să o introducă pe ea în poveste. Bine țintit, doi iepuri dintr-o lovitură! Așadar, îi arată partenerei sale ceva pe telefon, semn că nu are nimic de ascuns.

Cei doi se uită în telefonul afaceristului
Cei doi se uită în telefonul afaceristului

Apoi o iau la pas pe culoarele mallului și nu se opresc prin vreun magazin, ci pur și simplu aleg să se plimbe povestind diverse lucruri. Se pare că între cei doi este o relație foarte strânsă și deschisă, căci niciunul nu simte nevoia să invadeze spațiul celălalt, dar și când se intersectează în privința intereselor, chimia dintre ei este evidentă.

CITEȘTE ȘI: L-a înşelat cu un barman, dar a primit-o înapoi. “Şmecheraşul cu elicopter” şi-a iertat soţia infidelă!

ACCESEAZĂ ȘI: Despărţirea de milionar a lăsat urme! Aflată în divorţ de ”şmecheraşul cu elicopter”, Sidonia a ajuns să

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Popular și la TV, dar mai ales pe stradă! Nea Mărin lasă deoparte șotiile când vine vorba de fani
Exclusiv
Popular și la TV, dar mai ales pe stradă! Nea Mărin lasă deoparte șotiile când vine vorba de…
“Spaima loteriei” lovește din nou! Dan Capatos a câștigat la LOTO cu numerele sugerate de Stelian Ogică, în direct
Exclusiv
“Spaima loteriei” lovește din nou! Dan Capatos a câștigat la LOTO cu numerele sugerate de Stelian Ogică, în…
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic,...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona. „Sper ca fanii să-i mai pronunțe numele după asta!”
Adevarul
Resemnată, soția lui Robert Lewandowski a spus adevărul despre situația fotbalistului la Barcelona....
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Digi 24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de lei
go4it.ro
Ofertă peste cea a Lidl? Ce gadgeturi ieftine găsești la Action: Produse sub 80 de...
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
Gandul.ro
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista ...
Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea ...
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Un bărbat de 67 de ani din Brăila a murit după ce a mâncat brânză. Ce au descoperit medicii
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Carlota Ferreira, un colț de Portugalie la FCSB și un sprijin necesar pentru Andre Duarte
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: ...
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: „Ne…”
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Test de inteligență pentru genii | Identificați umbra corectă a avionului din imagine!
Vezi toate știrile
×