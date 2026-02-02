Popular și la TV, dar mai ales pe stradă! Nea Mărin lasă deoparte șotiile când vine vorba de fani

Deși iarna pare că se întoarce în București, CANCAN.RO l-a surprins pe Marin Barbu, sau Nea Mărin, cum îl știe toată lumea, tocmai pe Bulevardul Primăverii, unde ieșise să-și ia porția de Vitamina D. Senin și jovial ca întotdeauna, Nea Mărin a fost recunoscut de toată lumea și e reținut la o șuetă.

Deși are 67 de ani și împlinește 68 în aprilie, e destul de ciudat să-l vezi pe Nea Mărin și să nu fie pus pe șotii. Aproape că-ți imaginezi ce năstrușnicie mai pune la cale.

Pare cuminte, cu geaca lui matlasată de gospodar serios și pantalonii de trening ultra-sportivi, plus pantofi negri ca-n Neckerman.

Nea Mărin, popular și la TV și pe stradă

Nea Mărin nu poartă nimic pe cap, în ciuda frigului. Straniu să-l vezi pe Nea Mărin fără o pălărie de cowboy, dar la vârsta asta te mândrești cu ce poți, ori Nea Mărin chiar se poate mândri cu frumusețea de păr, o adevărată coamă pe care nu prea o vezi la bărbații sub 50 de ani, probabil din cauza fumatului, mâncărurilor pline de E-uri și poluării.

Nea Mărin chiar e un domn simpatic, care încă e în stare să joace Călușul împreună cu dansatorii tineri. Chiar și în București el pare tot un teleormănean ieșit la poartă ca Moromete să mai vadă ce se întâmplă pe drum, cu o infinită curiozitate.

Aranjat, proaspăt bărbierit, imaginile parcă transmit și mirosul de aftershave. Binevoitor ca întotdeauna, Nea Mărin stă de vorbă cu paznicul unui magazin, fără să-și dea aere de vedetă cum vedem la alte persoane care au ajuns la televiziune și nu le mai ajungi la nas. Nu și Nea Mărin, iată cât de în largul lui se simte printre oamenii obișnuiți.

Nea Mărin poartă o singură bijuterie, așa cum e și normal la bărbați, adică verigheta de aur de la cununia cu ”Mărioara mea”, cum îi spune el soției. Împreună au două fete și nepoții sunt deja mari. Din fericire Nea Mărin e în putere și poate să-și ajute în continuare familia, deci nu-l vom vedea pensionat prea curând. Să fie gena de Teleorman (e născut la Conțești), sau stilul de viță activ? Nu se știe, dar în orice caz Nea Mărin poate fi un exemplu pentru tineri.

