Dieta prin care Luminița Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme. La ce alimente a renunțat

De: David Ioan 02/02/2026 | 06:20
Dieta prin care Luminița Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme. La ce alimente a renunțat. Foto: Instagram

Transformările spectaculoase ale vedetelor reușesc adesea să stârnească interesul publicului, mai ales atunci când schimbarea este vizibilă și rezultatul unui efort constant.

Este și cazul Luminiței Anghel, care, după o perioadă discretă petrecută departe de evenimentele mondene, a revenit în atenția publicului într-o formă fizică remarcabilă. Apariția recentă a cântăreţei atras imediat privirile, artista afișând o siluetă mult diferită față de cea din anii recenți.

Cântăreața a vorbit deschis despre etapa în care s-a confruntat cu kilogramele acumulate în timpul sarcinii, explicând cu sinceritate modul în care alimentația i-a scăpat de sub control.

„În timpul sarcinii, am deschis frigiderul, am intrat în el şi am rămas acolo, nu îmi este ruşine să recunosc asta. Ca orice femeie care se răsfaţă în timpul sarcinii, am mâncat tot ce mi-am dorit, dar nu voi mai lăsa vreodată corpul s-o ia razna în aşa fel.”

Procesul de slăbire nu a fost unul rapid, iar artista a ales să își adapteze ritmul la responsabilitățile de mamă.

„Mai am 4 sau 5 kilograme până voi ajunge la greutatea pe care o aveam dinainte de a rămâne însărcinată. Vreau să mă apropii de vremea când aveam 51 de kilograme. Am slăbit într-un an şi două luni destul de greu, într-un ritm relaxat, pentru că preocuparea mea principală era Filip, copilul meu”, a explicat Luminița Anghel.

Întrebarea care a generat cel mai mult interes a vizat metoda concretă prin care artista a reușit să elimine cele 30 de kilograme.

Cum a slăbit Luminiţa Anghel 30 de kilograme. Foto: Instagram

Luminița Anghel a dezvăluit că dieta Dukan a stat la baza transformării sale.

„Am reuşit cu dieta Dukan, pe bază de proteină animală şi cel mai bine am reacţionat la grătar sau la friptură la cuptor. În rest am făcut de toate, electrostimulare, vacuum, masaj, sală, cam pe toate le-am făcut”, a povestit aceasta.

Regimul Dukan presupune reducerea carbohidraților și accent pe proteine, ceea ce a însemnat pentru artistă renunțarea la pâine, paste, dulciuri și alte alimente bogate în amidon. Asocierea dietei cu proceduri corporale și activitate fizică a contribuit la accelerarea procesului de remodelare.

